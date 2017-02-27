RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11389113901139111392

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 115
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
10%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
19
39,50-40,00
35%
40
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 17:48

Shaman


майстер-клас від feecold


Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.

замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.


Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.
Hotab
 
Повідомлень: 11987
З нами з: 15.02.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:05

  Hotab написав:Shaman


майстер-клас від feecold


Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.

замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.


Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.


Хлопці під Сумами, кажуть, таких там половина. КАБи і таке інше.
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:31

  feecold написав:Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.

Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:06

  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж

ще пройти одну палату і на підпис Байдена, швидко казка мовиться...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:09

  Shaman написав:а давайте на вихідних відволічемося то подивимось на ситуації у Туреччині.

чим вона мені зацікавила? а там, що у кожній другій публікації кажуть про те, що причина девалу та інфляції - це те, що Центробанк тримав занадто низьку ставку. але ставка - це інструмент регулювання інфляції, яка викликана чим? так, занадто високим вкиданням коштів у фінансову систему. а про це чомусь не пишуть. де не де напишуть
...якщо уряд припинить наповнювати країну не забезпеченою грошовою масою.

ось це основна причина й інфляції, й девальвації. а яким чином роблять цю емісію - от про це взагалі не знайшов ніде згадки.

про це свідчить й динаміка грошових агрегатів
М0 (готівка) - з 200 ярдів лір в 2021 до 400 ярдів на поточний момент
а М2 взагалі збільшився з 3 трлн лір в 2021 до 14 трлн лір на поточний момент.

на жаль показник грошової бази ніде не пишуть - а це головний показник, скільки емітовано грошей

тобто не зважаючи на велику економіку, популізм може дуже сильно викривляти економічну ситуацію в країні.

обговоримо? 8) чи це нецікава тема для валютної гілки? :D

в контексті розвитку економіки послаблення локальної валюти для стимуляції експорту працює певний час така модель
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 00:05

  feecold написав:Але саме люди це майбутнє, війна заради війни безглузда.
Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю. Мабуть знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо.

Треба просто розуміти, хто "люди", а хто ні.
Люди в звичайному розумінні, це не просто особі Homo sapiens, а члени людської спільноти. Якщо деякі особі поводяться деструктивно щодо самого суспільства (вбивають інших людей, починають війни, грабують тощо), вони перестають вважатися за людей, навіть якщо раніше вважались.
У вас же ніяк не конфліктує ідея гарного ставлення до тварин і забій тих тварин на м'ясо. Бо такі правила суспільства.

Тому війна не заради війни, війна заради людей (позитивних членів спільноти) проти нелюдей (деструктивних ones).

Також варто зазначити, що єдиного "людського суспільства" наразі не існує, це тільки мрії. В реальності їх є декілька, умовно білі, китайці, араби, негри, росіяни та інші папуаси, і кожне з них вважає інших за людей лише умовно. Десь приблизно так, як люди ставляться до тварин. Наче й люблять, але гризунів нищать і т. п.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 19.02.14
Подякував: 556 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 01:02

  fler написав:
  feecold написав:Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.

Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон?

Якась дичина з гугл-перекладача. "Ніяке бабло світу". :shock: Добре, що не "бабулєти світу".
В наступній серії: "All bablo of the world etc."
centurionus
 
Повідомлень: 1773
З нами з: 07.10.09
Подякував: 372 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 06:53

  flyman написав:
  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж

ще пройти одну палату і на підпис Байдена, швидко казка мовиться...

В суботу ввечері можна було здати по 39,95 зелений та 39,98 синій.
в неділю вже по 39,70 та 39,90.
І вже приглядалися "на згибі затерті".
Волинь
 
Повідомлень: 282
З нами з: 25.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11389113901139111392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3411, 3412, 3413
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34123 36860112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 13:49
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1951 13221413
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2024 09:30
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23169603
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11837)
22.04.2024 06:47
Ринок ОВДП (6070)
22.04.2024 06:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.