Додано: Пон 22 кві, 2024 01:02

fler написав: feecold написав: Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.

Люди, що з вами? Гидко.

Ніяке бабло світу не варте людського життя. не варте людського життя в будь-якій проксі війні.не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.Люди, що з вами? Гидко.Ніяке бабло світу не варте людського життя.

Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон? Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон?

Якась дичина з гугл-перекладача. "Ніяке бабло світу".Добре, що не "бабулєти світу".В наступній серії: "All bablo of the world etc."