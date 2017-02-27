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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 кві, 2024 17:48
Shaman
майстер-клас від feecold
Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.
замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.
Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:05
Hotab написав:Shaman
майстер-клас від feecold
Коли мовчала, була набагато розумніша. Зараз маразм через всі щілини хлинув сюди.
замаскувати хвору маячню під філософські роздуми.
Цю хворобу я виявив перший. Не забирайте це собі.
Хлопці під Сумами, кажуть, таких там половина. КАБи і таке інше.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:31
feecold написав:
Ніяке бабло світу не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.
Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:06
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
ще пройти одну палату і на підпис Байдена, швидко казка мовиться...
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:09
Shaman написав:
а давайте на вихідних відволічемося то подивимось на ситуації у Туреччині.
чим вона мені зацікавила? а там, що у кожній другій публікації кажуть про те, що причина девалу та інфляції - це те, що Центробанк тримав занадто низьку ставку. але ставка - це інструмент регулювання інфляції, яка викликана чим? так, занадто високим вкиданням коштів у фінансову систему. а про це чомусь не пишуть. де не де напишуть
...якщо уряд припинить наповнювати країну не забезпеченою грошовою масою.
ось це основна причина й інфляції, й девальвації. а яким чином роблять цю емісію - от про це взагалі не знайшов ніде згадки.
про це свідчить й динаміка грошових агрегатів
М0 (готівка) - з 200 ярдів
лір в 2021 до 400 ярдів
на поточний момент
а М2 взагалі збільшився з 3 трлн
лір в 2021 до 14 трлн
лір на поточний момент.
на жаль показник грошової бази ніде не пишуть - а це головний показник, скільки емітовано грошей
тобто не зважаючи на велику економіку, популізм може дуже сильно викривляти економічну ситуацію в країні.
обговоримо?
чи це нецікава тема для валютної гілки?
в контексті розвитку економіки послаблення локальної валюти для стимуляції експорту працює певний час така модель
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Додано: Пон 22 кві, 2024 00:05
feecold написав:
Але саме люди це майбутнє, війна заради війни безглузда.
Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю. Мабуть знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо.
Треба просто розуміти, хто "люди", а хто ні.
Люди в звичайному розумінні, це не просто особі Homo sapiens, а члени людської спільноти. Якщо деякі особі поводяться деструктивно щодо самого суспільства (вбивають інших людей, починають війни, грабують тощо), вони перестають вважатися за людей, навіть якщо раніше вважались.
У вас же ніяк не конфліктує ідея гарного ставлення до тварин і забій тих тварин на м'ясо. Бо такі правила суспільства.
Тому війна не заради війни, війна заради людей (позитивних членів спільноти) проти нелюдей (деструктивних ones).
Також варто зазначити, що єдиного "людського суспільства" наразі не існує, це тільки мрії. В реальності їх є декілька, умовно білі, китайці, араби, негри, росіяни та інші папуаси, і кожне з них вважає інших за людей лише умовно. Десь приблизно так, як люди ставляться до тварин. Наче й люблять, але гризунів нищать і т. п.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 01:02
fler написав: feecold написав:Ніяке бабло світу
не варте людського життя в будь-якій проксі війні. Потрібно бути ким, щоб
не зрозуміти подібного і не замислитися. Але чужі життя тут безперечно нікого не цікавлять з тієї ж причини, і так щодня. Прокидаються з думкою, коли дадуть бабло, і знову новий день під копірку.
Люди, що з вами? Гидко.
Ніяке бабло світу не варте людського життя.
Те саме тут писала обліківка "Копійка". Ви її клон?
Якась дичина з гугл-перекладача. "Ніяке бабло світу".
Добре, що не "бабулєти світу".
В наступній серії: "All bablo of the world etc."
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Додано: Пон 22 кві, 2024 06:53
flyman написав: ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
ще пройти одну палату і на підпис Байдена, швидко казка мовиться...
В суботу ввечері можна було здати по 39,95 зелений та 39,98 синій.
в неділю вже по 39,70 та 39,90.
І вже приглядалися "на згибі затерті".
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Додано: Пон 22 кві, 2024 07:53
feecold написав: moveton написав:
Подумать - это запросто, причём я вижу пруфа, что не думают. Но какое действие в результате раздумий предлагается? Во имя ценности человеческой жизни перестать убивать орков? С точки зрения заодно и перестать беспокоиться дадут ли оружие и бабло подход эффективный. Но пока считается госизменой. Ну и сильно чревато потом уже собственной жизни лишиться, а она какая-никакая, но тоже человеческая.
Все правильно коментуєте, як є, додати більше нічого.
Вбивайте орків, зергів, ціль виправдовує засоби. Думати взагалі шкідливо, та й справді права ніхто такого не давав.
Але саме люди це майбутнє, війна заради війни безглузда.
Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю. Мабуть знайти краплі розуму в цьому безумстві неможливо.
ідіотизм- це хвороба
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Додано: Пон 22 кві, 2024 07:56
sens написав:
Маячня не маячня
таки маячня) до того нон-стоп
стосовно пенсії-мене це не цікавить,
розраховую тільки на себе
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