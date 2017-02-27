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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 кві, 2024 08:47
sergey_sryvkin написав:
У вас же ніяк не конфліктує ідея гарного ставлення до тварин і забій тих тварин на м'ясо. Бо такі правила суспільства.
є домашні тварини, а є свійські,
ви ж не будете свого домашнього улюбленця (песика/кота) на фарш
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flyman
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