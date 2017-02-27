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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11389113901139111392

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 116
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
16%
19
39,50-40,00
35%
41
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:02

  flyman написав:
  sergey_sryvkin написав:У вас же ніяк не конфліктує ідея гарного ставлення до тварин і забій тих тварин на м'ясо. Бо такі правила суспільства.

є домашні тварини, а є свійські,
ви ж не будете свого домашнього улюбленця (песика/кота) на фарш


песиків їдять менше 1% населення
а корів і свинок майже всі
у 2003р ми перевозили на верхній палубі 68 корів з Марселя до Дакару (молоді тваринки-менше 2 років), кожного ранку вони мене зустрічали (я давав їм моркву, вони за неї були готові на все)
з нами їхав пастух який їх кормив/поїв(француз)-казав що не розуміє цих покупок у Африку, бо сіна там немає (везли ще 2 контейнера сіна), може 1 місяць погодують, потім як сіно з контейнера закінчиться і корів на м'ясо, коли потрапили в потужний шторм у Ліонській Затоці-всі корови з переляку полягали на підлогу (з їх вагою важко стояти, коли хитавиця бортова).Кажу старпому-сходи подивись , як там корівки почувають. За 10 днів гарно здружилися, не уявляю, як можна свою тварину *****
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 10:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ukrainian написав:А якщо подивитись акції AAPL MSFT за останні п’ять років в порівняти з LMT ? Зовсім інша картина виходить.

Коли практично кожен ПК що я бачу має віндовс, кожна друга дівчіна має айфон, а кожен ІТшик має МАСбук - я розумію чому ростуть AAPL&MSFT. А чому росте LMT? :)
  Ой+ написав:Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік все одно не вистачає, надія на ОВДП.

Нам бы день простоять да ночь продержаться(с)
  Shaman написав:обговоримо? 8) чи це нецікава тема для валютної гілки? :D

На вихідних не встиг, але... Порівнювати Туреччину та країну у війні - це якась маячня.
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