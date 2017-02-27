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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:02
flyman написав: sergey_sryvkin написав:
У вас же ніяк не конфліктує ідея гарного ставлення до тварин і забій тих тварин на м'ясо. Бо такі правила суспільства.
є домашні тварини, а є свійські,
ви ж не будете свого домашнього улюбленця (песика/кота) на фарш
песиків їдять менше 1% населення
а корів і свинок майже всі
у 2003р ми перевозили на верхній палубі 68 корів з Марселя до Дакару (молоді тваринки-менше 2 років), кожного ранку вони мене зустрічали (я давав їм моркву, вони за неї були готові на все)
з нами їхав пастух який їх кормив/поїв(француз)-казав що не розуміє цих покупок у Африку, бо сіна там немає (везли ще 2 контейнера сіна), може 1 місяць погодують, потім як сіно з контейнера закінчиться і корів на м'ясо, коли потрапили в потужний шторм у Ліонській Затоці-всі корови з переляку полягали на підлогу (з їх вагою важко стояти, коли хитавиця бортова).Кажу старпому-сходи подивись , як там корівки почувають. За 10 днів гарно здружилися, не уявляю, як можна свою тварину *****
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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:00
Ukrainian написав:
А якщо подивитись акції AAPL MSFT за останні п’ять років в порівняти з LMT ? Зовсім інша картина виходить.
Коли практично кожен ПК що я бачу має віндовс, кожна друга дівчіна має айфон, а кожен ІТшик має МАСбук - я розумію чому ростуть AAPL&MSFT. А чому росте LMT?
Ой+ написав:
Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік все одно не вистачає, надія на ОВДП.
Нам бы день простоять да ночь продержаться(с)
Shaman написав:
обговоримо?
чи це нецікава тема для валютної гілки?
На вихідних не встиг, але... Порівнювати Туреччину та країну у війні - це якась маячня.
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