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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:02
flyman написав: sergey_sryvkin написав:
У вас же ніяк не конфліктує ідея гарного ставлення до тварин і забій тих тварин на м'ясо. Бо такі правила суспільства.
є домашні тварини, а є свійські,
ви ж не будете свого домашнього улюбленця (песика/кота) на фарш
песиків їдять менше 1% населення
а корів і свинок майже всі
у 2003р ми перевозили на верхній палубі 68 корів з Марселя до Дакару (молоді тваринки-менше 2 років), кожного ранку вони мене зустрічали (я давав їм моркву, вони за неї були готові на все)
з нами їхав пастух який їх кормив/поїв(француз)-казав що не розуміє цих покупок у Африку, бо сіна там немає (везли ще 2 контейнера сіна), може 1 місяць погодують, потім як сіно з контейнера закінчиться і корів на м'ясо, коли потрапили в потужний шторм у Ліонській Затоці-всі корови з переляку полягали на підлогу (з їх вагою важко стояти, коли хитавиця бортова).Кажу старпому-сходи подивись , як там корівки почувають. За 10 днів гарно здружилися, не уявляю, як можна свою тварину *****
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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:00
Ukrainian написав:
А якщо подивитись акції AAPL MSFT за останні п’ять років в порівняти з LMT ? Зовсім інша картина виходить.
Коли практично кожен ПК що я бачу має віндовс, кожна друга дівчіна має айфон, а кожен ІТшик має МАСбук - я розумію чому ростуть AAPL&MSFT. А чому росте LMT?
Ой+ написав:
Грошики зі США будуть не швидше червня. А зараз хіба моральний стимул. І 5 млрд на рік все одно не вистачає, надія на ОВДП.
Нам бы день простоять да ночь продержаться(с)
Shaman написав:
обговоримо?
чи це нецікава тема для валютної гілки?
На вихідних не встиг, але... Порівнювати Туреччину та країну у війні - це якась маячня.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:43
prodigy написав: sens написав:
Маячня не маячня
таки маячня) до того нон-стоп
стосовно пенсії-мене це не цікавить,
розраховую тільки на себе
Ви нічого не переплутали? Завжди треба розраховувати на себе,це аксіома, пенсію отримують мільйони пенсіонерів громадян України,вам теж на них не цікаво? Якщо так ,то ваше ставлення до проблеми зрозуміла - позиція недобросовісного платника податків
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:51
МБ - идём вниз.
Торги по долару ближче до 11 години стали активнішими. Попит і пропозиція були в умовній рівновазі, а на 11 годину котирування почали просідати. Ідуть операції по лотах до 1 млн доларів.
Ждём среды, когда дедушка подпишет бумаги и посмотрим реальные действия МБ. Сегодня только прицеливаются к снижению.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 11:59
Игорь Алексеевич написав:
МБ - идём вниз.
Торги по долару ближче до 11 години стали активнішими. Попит і пропозиція були в умовній рівновазі, а на 11 годину котирування почали просідати. Ідуть операції по лотах до 1 млн доларів.
Ждём среды, когда дедушка подпишет бумаги и посмотрим реальные действия МБ. Сегодня только прицеливаются к снижению.
На скільки до середи пониження, що після середи, що на п'ятницю? Мій прогноз в квітні 39-50/40-00.
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