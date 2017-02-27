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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 кві, 2024 12:26
Василь-Рівне написав: flysoulfly написав:
Как-то не вижу особого оптимизма
Я бачу як на міняйло 40.ХХ плавно перетікло вже у 39.ХХ. І це мене дуже тішить
Дуже вдячній тій частині американського народу який нас підтримує у ці надзвичайно важкі часи, ми мусимо перемогти ворога, а без їх підтримки це було би дуже важко.
Краще курса можуть бути нижче ціни на комунальні послуги для пересічного в Україні. Це те що кожного місяця витягує більшу частину заощадження із гаманця українця
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Додано: Пон 22 кві, 2024 12:40
почему-то есть ощущение, что нацбанку сегодня не нужно снижение курса, а продавцы на межбанке кончатся
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:00
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
Маркарова-банк покупает по 39,75 . Как-то не вижу особого оптимизма у амбассады в Штатах. #шотознает ? Или не посвящена в детали и опасается очередной оригинальности Пышной Игры ...
Вы хотите, что бы банк сразу начал покупать по 38?? Когда такое было?. Будет постепенное снижение до августа. И прям резких скачков с 40 до 38. не будет.
Ещё нам ничего не зашло и даже ещё не подписан документ. А мы сразу хотим увидеть резкого снижения. Пока рынок реагирует на заявы
, а реально будет реагировать после подписания или даже после захода первого транша
.
до тих пір, поки НБУ проводить щоденні інтервенції, реагує не ринок, а НБУ. факт зарахування траншу взагалі ні на що не впливає.
й переважна більшість форумчан зниження не очікує
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