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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 кві, 2024 12:26
Василь-Рівне написав: flysoulfly написав:
Как-то не вижу особого оптимизма
Я бачу як на міняйло 40.ХХ плавно перетікло вже у 39.ХХ. І це мене дуже тішить
Дуже вдячній тій частині американського народу який нас підтримує у ці надзвичайно важкі часи, ми мусимо перемогти ворога, а без їх підтримки це було би дуже важко.
Краще курса можуть бути нижче ціни на комунальні послуги для пересічного в Україні. Це те що кожного місяця витягує більшу частину заощадження із гаманця українця
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Додано: Пон 22 кві, 2024 12:40
почему-то есть ощущение, что нацбанку сегодня не нужно снижение курса, а продавцы на межбанке кончатся
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flysoulfly
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:00
Игорь Алексеевич написав: flysoulfly написав:
Маркарова-банк покупает по 39,75 . Как-то не вижу особого оптимизма у амбассады в Штатах. #шотознает ? Или не посвящена в детали и опасается очередной оригинальности Пышной Игры ...
Вы хотите, что бы банк сразу начал покупать по 38?? Когда такое было?. Будет постепенное снижение до августа. И прям резких скачков с 40 до 38. не будет.
Ещё нам ничего не зашло и даже ещё не подписан документ. А мы сразу хотим увидеть резкого снижения. Пока рынок реагирует на заявы
, а реально будет реагировать после подписания или даже после захода первого транша
.
до тих пір, поки НБУ проводить щоденні інтервенції, реагує не ринок, а НБУ. факт зарахування траншу взагалі ні на що не впливає.
й переважна більшість форумчан зниження не очікує
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:33
МБ,
На торгах доларом ближче до обіду пропозиція валюти зросла ще більше, продавці починають намагатися максимально збити котирування.
Вочевідь, позитивні рішення США щодо виділення допомоги — психологічно підстраховують гривню. Та й покупці вже все більше торгуються, намагаючись збити ціну.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:36
Обменники тоже начали плавно опускать курсы.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:03
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
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sergikkc007
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:20
sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
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flyman
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:28
flyman написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
Не перебільшуйте
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:40
МБ
39,91 на утро - 39,76 на 14.00
15коп. не плохие показатели для снижения в первый день, когда документ о помощи даже ещё не подписан. Основные показатели будем смотреть после подписания и далее увидим курс когда первый транш зайдёт в страну. Готовимся к летнему снижению.
На МБ идёт тенденция к дальнейшему снижению.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:46
sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
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