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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11391113921139311394>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 117
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
20
39,50-40,00
35%
41
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 12:26

  Василь-Рівне написав:
  flysoulfly написав:Как-то не вижу особого оптимизма

Я бачу як на міняйло 40.ХХ плавно перетікло вже у 39.ХХ. І це мене дуже тішить :) Дуже вдячній тій частині американського народу який нас підтримує у ці надзвичайно важкі часи, ми мусимо перемогти ворога, а без їх підтримки це було би дуже важко.

Краще курса можуть бути нижче ціни на комунальні послуги для пересічного в Україні. Це те що кожного місяця витягує більшу частину заощадження із гаманця українця
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 12:40

почему-то есть ощущение, что нацбанку сегодня не нужно снижение курса, а продавцы на межбанке кончатся
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 13:00

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:Маркарова-банк покупает по 39,75 . Как-то не вижу особого оптимизма у амбассады в Штатах. #шотознает ? Или не посвящена в детали и опасается очередной оригинальности Пышной Игры ...
Вы хотите, что бы банк сразу начал покупать по 38?? Когда такое было?. Будет постепенное снижение до августа. И прям резких скачков с 40 до 38. не будет.
Ещё нам ничего не зашло и даже ещё не подписан документ. А мы сразу хотим увидеть резкого снижения. Пока рынок реагирует на заявы, а реально будет реагировать после подписания или даже после захода первого транша.

до тих пір, поки НБУ проводить щоденні інтервенції, реагує не ринок, а НБУ. факт зарахування траншу взагалі ні на що не впливає.

й переважна більшість форумчан зниження не очікує ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 13:33

МБ,
На торгах доларом ближче до обіду пропозиція валюти зросла ще більше, продавці починають намагатися максимально збити котирування.
Вочевідь, позитивні рішення США щодо виділення допомоги — психологічно підстраховують гривню. Та й покупці вже все більше торгуються, намагаючись збити ціну.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 13:36

Обменники тоже начали плавно опускать курсы.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:03

Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:20

  sergikkc007 написав:Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...

37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:28

  flyman написав:
  sergikkc007 написав:Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...

37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять

Не перебільшуйте
sens
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:40

МБ
39,91 на утро - 39,76 на 14.00
15коп. не плохие показатели для снижения в первый день, когда документ о помощи даже ещё не подписан. Основные показатели будем смотреть после подписания и далее увидим курс когда первый транш зайдёт в страну. Готовимся к летнему снижению.
На МБ идёт тенденция к дальнейшему снижению.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:46

  sergikkc007 написав:Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...

Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
sens
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