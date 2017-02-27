|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:33
МБ,
На торгах доларом ближче до обіду пропозиція валюти зросла ще більше, продавці починають намагатися максимально збити котирування.
Вочевідь, позитивні рішення США щодо виділення допомоги — психологічно підстраховують гривню. Та й покупці вже все більше торгуються, намагаючись збити ціну.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7915
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:36
Обменники тоже начали плавно опускать курсы.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7915
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:03
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 334
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:20
sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34786
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:28
flyman написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
Не перебільшуйте
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16561
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:40
МБ
39,91 на утро - 39,76 на 14.00
15коп. не плохие показатели для снижения в первый день, когда документ о помощи даже ещё не подписан. Основные показатели будем смотреть после подписания и далее увидим курс когда первый транш зайдёт в страну. Готовимся к летнему снижению.
На МБ идёт тенденция к дальнейшему снижению.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7915
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:46
sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16561
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:49
Игорь Алексеевич написав:
15коп. не плохие показатели для снижения в первый день, когда документ о помощи даже ещё не подписан
Подписание уже в цене. И все это прекрасно понимают.
Но вот в течении май-июль могут быть нежданчики от свинособак. Поэтому лично я в июне-июле конвертнусь в несколько заходов в бакс до середины осени\конца года(что-то вроде ступенчатой покупки на просадках). Ну а дальше будем посмотреть.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 286
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:56
sens написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
Боюся опростоволоситися, тому не буду ствержувати, що буде через тиждень...але дозволю собі припуститити, що літом буде 38,ХХ
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 334
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:59
Игорь Алексеевич написав:
МБ,
На торгах доларом ближче до обіду пропозиція валюти зросла ще більше, продавці
починають намагатися максимально збити
котирування.
Вочевідь, позитивні рішення США щодо виділення допомоги — психологічно підстраховують гривню. Та й покупці
вже все більше торгуються, намагаючись збити
ціну.
так хто намагається збити котування - продавці чи покупці?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5925
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 573 раз.
- Подякували: 1390 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34123
|36860514
|
Суб 20 кві, 2024 13:49
чик
|
|1955
|13221598
|
|
|7978
|23169717
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|