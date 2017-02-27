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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 кві, 2024 15:16
Shaman написав:
продавці чи покупці?
"стакан" наполовину полн или наполовину пуст?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:29
sens написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
Ну для цього треба було мати 100пудовий інсайд. Правильний, а не тутешніх мешканців що тримають гроші у гривні.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:31
flyman написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
Забирати синіми в ТЦК. Там же і інші абревіатури: ВЛК (операція «здорова сітківка») , СВД, АК і пізніше ПТСР..
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:21
flyman написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:26
dimo_0n написав:
я в июне-июле конвертнусь в несколько заходов в бакс
а т.к. именно тогда так планируют сделать чуть менее чем все гривнедержатели, то именно тогда нацбанк и сделает годовой пик курса бакса
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