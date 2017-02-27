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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11390113911139211393

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 117
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
20
39,50-40,00
35%
41
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 15:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:продавці чи покупці?

"стакан" наполовину полн или наполовину пуст? :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 15:29

  sens написав:
  sergikkc007 написав:Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...

Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?

Ну для цього треба було мати 100пудовий інсайд. Правильний, а не тутешніх мешканців що тримають гроші у гривні. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:21

  flyman написав:
  sergikkc007 написав:Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...

37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
34 :mrgreen: Зебра цой
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:26

  dimo_0n написав: я в июне-июле конвертнусь в несколько заходов в бакс
а т.к. именно тогда так планируют сделать чуть менее чем все гривнедержатели, то именно тогда нацбанк и сделает годовой пик курса бакса :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 16:58

  Василь-Рівне написав:
  ihorsic написав:Чи який план НБУ...

Побрити оленів черговий раз

Схоже що в цей раз я вгадав, хоч і не часто мені це вдається :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Рухнула готівка менше ніж торгується міжбанк.
Столиця працює 39.65 на 39.75.
Так і 38.хх можемо побачити))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:именно тогда так планируют сделать чуть менее чем все гривнедержатели, то именно тогда нацбанк и сделает годовой пик курса бакса :mrgreen:

Все гривнедержатели мня волнуют ровным счётом почти никак. У меня одно депо 380К заканчивается в середине мая, второе в почти 700К в начале июня. Но как у меня... У жены. Готовились заранее к мобилизации ))

Теперь собсно неспеша это нужно конвертнуть... По 200К/мес, возможно на 2-их или 3-их. В идеале синими еще забрать. Я не спекулянт и не ходок, как асти
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  dimo_0n написав:У меня одно депо 380К заканчивается в середине мая, второе в почти 700К в начале июня.
Самый благоприятный будет июль мес. после 20 числа. Но советую рассмотреть евро.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:11

  somilitark написав:Рухнула готівка менше ніж торгується міжбанк.
Столиця працює 39.65 на 39.75.
Так і 38.хх можемо побачити))

переключился с января на евро. В пятницу скидывал по 43.10, сегодня смотрю светится на приём 42,75
минус 35 коп. после голосов в США. :P
Игорь Алексеевич
 
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