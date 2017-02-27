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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 кві, 2024 15:16
Shaman написав:
продавці чи покупці?
"стакан" наполовину полн или наполовину пуст?
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dimo_0n
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:29
sens написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
Ну для цього треба було мати 100пудовий інсайд. Правильний, а не тутешніх мешканців що тримають гроші у гривні.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:21
flyman написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
37.5 конвертаційні депозити грають фарбами опять
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Зебра цой
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flysoulfly
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:26
dimo_0n написав:
я в июне-июле конвертнусь в несколько заходов в бакс
а т.к. именно тогда так планируют сделать чуть менее чем все гривнедержатели, то именно тогда нацбанк и сделает годовой пик курса бакса
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:58
Василь-Рівне написав: ihorsic написав:
Чи який план НБУ...
Побрити оленів черговий раз
Схоже що в цей раз я вгадав, хоч і не часто мені це вдається
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Василь-Рівне
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Додано: Пон 22 кві, 2024 17:24
Рухнула готівка менше ніж торгується міжбанк.
Столиця працює 39.65 на 39.75.
Так і 38.хх можемо побачити))
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somilitark
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Додано: Пон 22 кві, 2024 17:51
flysoulfly написав:
именно тогда так планируют сделать чуть менее чем все гривнедержатели, то именно тогда нацбанк и сделает годовой пик курса бакса
Все гривнедержатели мня волнуют ровным счётом почти никак. У меня одно депо 380К заканчивается в середине мая, второе в почти 700К в начале июня. Но как у меня... У жены. Готовились заранее к мобилизации ))
Теперь собсно неспеша это нужно конвертнуть... По 200К/мес, возможно на 2-их или 3-их. В идеале синими еще забрать. Я не спекулянт и не ходок, как асти
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dimo_0n
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Додано: Пон 22 кві, 2024 18:03
dimo_0n написав:
У меня одно депо 380К заканчивается в середине мая, второе в почти 700К в начале июня.
Самый благоприятный будет июль мес. после 20 числа. Но советую рассмотреть евро.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 18:11
somilitark написав:
Рухнула готівка менше ніж торгується міжбанк.
Столиця працює 39.65 на 39.75.
Так і 38.хх можемо побачити))
переключился с января на евро. В пятницу скидывал по 43.10, сегодня смотрю светится на приём 42,75
минус 35 коп. после голосов в США.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 22 кві, 2024 18:27
Игорь Алексеевич написав: dimo_0n написав:
У меня одно депо 380К заканчивается в середине мая, второе в почти 700К в начале июня.
Самый благоприятный будет июль мес. после 20 числа. Но советую рассмотреть евро.
Спасибо, но в свои года я в курсе, что летом курс всегда вниз...
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dimo_0n
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