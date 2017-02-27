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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11391113921139311394

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 117
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
20
39,50-40,00
35%
41
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:42

  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:У меня одно депо 380К заканчивается в середине мая, второе в почти 700К в начале июня.
Самый благоприятный будет июль мес. после 20 числа. Но советую рассмотреть евро.

Спасибо, но в свои года я в курсе, что летом курс всегда вниз...

в 2019 мали ситуацію, коли курс вниз був у грудні. можливо, в цьому році буде зворотня ситуація.

зараз зовсім інша ситуація, тому будь-які аналогії з попередніми періодами дуже умовні...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в 2019 мали ситуацію, коли курс вниз був у грудні. можливо, в цьому році буде зворотня ситуація.

зараз зовсім інша ситуація, тому будь-які аналогії з попередніми періодами дуже умовні...

Не смішить. Я ж сказав - я не бігунок по обмінкам за 2К в неділю. Я довгостроковий інвестор у доллар ))) Якби я купував доллар в 2019 навіть у самий поганий день, коли курс був найпоганішим - на сьогодні я все одно в плюсі ;) І так останні 20-25 років...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 22 кві, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:58

Давно не був курс готівки нижчим за МБ, в цьому році декілька разів був майже в паритеті, але не нижче.
Пропоную розгадати загадку з урізаної цитати:
" Радісна новина зі Штатів – не єдина причина, яка зіграла на користь гривні, зміцненню гривні сприяли ще два фактори.
Перший – Необхідність проведення платежів до бюджету, а також виплат заробітної плати співробітникам спонукала експортерів активніше продавати валюту.
Другий - з ринку пішов один із головних покупців валюти, який і створював основний попит минулого тижня. Як розповів порталу "Курс України" скарбник одного з комерційних банків, "цього клієнта до кінця місяця не буде, він уже купив усе, що хотів". Якщо врахувати, що запити цієї фірми становили часом близько 30% загального обсягу торгів, таке істотне падіння попиту не могло не позначитися".
Увага, питання: хто це?
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:01

Курс НБУ потужно -0,0043 грн

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Рухнула готівка менше ніж торгується міжбанк.
Столиця працює 39.65 на 39.75.
Так і 38.хх можемо побачити))

переключился с января на евро. В пятницу скидывал по 43.10, сегодня смотрю светится на приём 42,75
минус 35 коп. после голосов в США. :P

Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено 39,7836 гривень за 1 долар (-0,0043 грн).
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Увага, питання: хто це?

ДТЄК, який переводе гроши за кордон?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сибарит як справи?
Дуже не вистачає Ваших коментарів!
Може дайте знак якщо є можливість?
Можна в приватні повідомлення...

Під вечір обвал продовжився, вже столиця світить 39.60 на 39.70.
somilitark
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