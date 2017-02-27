в 2019 мали ситуацію, коли курс вниз був у грудні. можливо, в цьому році буде зворотня ситуація.
зараз зовсім інша ситуація, тому будь-які аналогії з попередніми періодами дуже умовні...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:42
в 2019 мали ситуацію, коли курс вниз був у грудні. можливо, в цьому році буде зворотня ситуація.
зараз зовсім інша ситуація, тому будь-які аналогії з попередніми періодами дуже умовні...
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не смішить. Я ж сказав - я не бігунок по обмінкам за 2К в неділю. Я довгостроковий інвестор у доллар ))) Якби я купував доллар в 2019 навіть у самий поганий день, коли курс був найпоганішим - на сьогодні я все одно в плюсі І так останні 20-25 років...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 22 кві, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:58
Давно не був курс готівки нижчим за МБ, в цьому році декілька разів був майже в паритеті, але не нижче.
Пропоную розгадати загадку з урізаної цитати:
" Радісна новина зі Штатів – не єдина причина, яка зіграла на користь гривні, зміцненню гривні сприяли ще два фактори.
Перший – Необхідність проведення платежів до бюджету, а також виплат заробітної плати співробітникам спонукала експортерів активніше продавати валюту.
Другий - з ринку пішов один із головних покупців валюти, який і створював основний попит минулого тижня. Як розповів порталу "Курс України" скарбник одного з комерційних банків, "цього клієнта до кінця місяця не буде, він уже купив усе, що хотів". Якщо врахувати, що запити цієї фірми становили часом близько 30% загального обсягу торгів, таке істотне падіння попиту не могло не позначитися".
Увага, питання: хто це?
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:01
Курс НБУ потужно -0,0043 грн
Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено 39,7836 гривень за 1 долар (-0,0043 грн).
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сибарит як справи?
Дуже не вистачає Ваших коментарів!
Може дайте знак якщо є можливість?
Можна в приватні повідомлення...
Під вечір обвал продовжився, вже столиця світить 39.60 на 39.70.
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