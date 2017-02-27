RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11391113921139311394

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 117
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
20
39,50-40,00
35%
41
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:42

  dimo_0n написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  dimo_0n написав:У меня одно депо 380К заканчивается в середине мая, второе в почти 700К в начале июня.
Самый благоприятный будет июль мес. после 20 числа. Но советую рассмотреть евро.

Спасибо, но в свои года я в курсе, что летом курс всегда вниз...

в 2019 мали ситуацію, коли курс вниз був у грудні. можливо, в цьому році буде зворотня ситуація.

зараз зовсім інша ситуація, тому будь-які аналогії з попередніми періодами дуже умовні...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 29.09.19
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в 2019 мали ситуацію, коли курс вниз був у грудні. можливо, в цьому році буде зворотня ситуація.

зараз зовсім інша ситуація, тому будь-які аналогії з попередніми періодами дуже умовні...

Не смішить. Я ж сказав - я не бігунок по обмінкам за 2К в неділю. Я довгостроковий інвестор у доллар ))) Якби я купував доллар в 2019 навіть у самий поганий день, коли курс був найпоганішим - на сьогодні я все одно в плюсі ;) І так останні 20-25 років...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 22 кві, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
Повідомлень: 290
З нами з: 21.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 18:58

Давно не був курс готівки нижчим за МБ, в цьому році декілька разів був майже в паритеті, але не нижче.
Пропоную розгадати загадку з урізаної цитати:
" Радісна новина зі Штатів – не єдина причина, яка зіграла на користь гривні, зміцненню гривні сприяли ще два фактори.
Перший – Необхідність проведення платежів до бюджету, а також виплат заробітної плати співробітникам спонукала експортерів активніше продавати валюту.
Другий - з ринку пішов один із головних покупців валюти, який і створював основний попит минулого тижня. Як розповів порталу "Курс України" скарбник одного з комерційних банків, "цього клієнта до кінця місяця не буде, він уже купив усе, що хотів". Якщо врахувати, що запити цієї фірми становили часом близько 30% загального обсягу торгів, таке істотне падіння попиту не могло не позначитися".
Увага, питання: хто це?
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 27.04.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:01

Курс НБУ потужно -0,0043 грн

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Рухнула готівка менше ніж торгується міжбанк.
Столиця працює 39.65 на 39.75.
Так і 38.хх можемо побачити))

переключился с января на евро. В пятницу скидывал по 43.10, сегодня смотрю светится на приём 42,75
минус 35 коп. после голосов в США. :P

Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено 39,7836 гривень за 1 долар (-0,0043 грн).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34808
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Увага, питання: хто це?

ДТЄК, який переводе гроши за кордон?
dimo_0n
 
Повідомлень: 290
З нами з: 21.10.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сибарит як справи?
Дуже не вистачає Ваших коментарів!
Може дайте знак якщо є можливість?
Можна в приватні повідомлення...

Під вечір обвал продовжився, вже столиця світить 39.60 на 39.70.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13050
З нами з: 30.12.09
Подякував: 675 раз.
Подякували: 3777 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:вже столиця світить 39.60 на 39.70

в банках онлайн на 50 К немає і близько такого)
НБУ тримає останнім часом ЧР трохи краще онлайн по банкам , якщо ЧР пішов донизу , можна чекати щоб знову купити зелений папірець , проте проданий по 40 нижче 39 не очікую , навпаки ,пару днів ейфорії і хватить ,якщо ніхто не кине допомогу до 01 травня
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16564
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено 39,7836 гривень за 1 долар (-0,0043 грн).
Это курс для нефтетр. или для рената.
Для нас на форуме курс - это МБ и обменник.
Игорь Алексеевич
 
Заблокований
Повідомлень: 7920
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 23:27

  dimo_0n написав:
  Visky написав:Увага, питання: хто це?

ДТЄК, який переводе гроши за кордон?
Цілком може бути, оскільки за контекстом і обставинами Нафтогаз можна виключити. Як нас попереджає інсайдер, він знову вірогідно випреться для закупок в кінці місяця, тож беремо це до уваги.
З історії повадок МБ, можна припустити, що завтра з його відкриттям падіння курсу навіть може прискоритися, не всі продавці встигають перевести кошти і оформити заявки на продаж в перший роб.день після рушійних новин.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 27.04.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11391113921139311394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: brazhny і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3411, 3412, 3413
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34123 36860919
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 13:49
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1955 13221745
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 10:27
AndriyQ
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23169781
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.