в 2019 мали ситуацію, коли курс вниз був у грудні. можливо, в цьому році буде зворотня ситуація.
зараз зовсім інша ситуація, тому будь-які аналогії з попередніми періодами дуже умовні...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:42
в 2019 мали ситуацію, коли курс вниз був у грудні. можливо, в цьому році буде зворотня ситуація.
зараз зовсім інша ситуація, тому будь-які аналогії з попередніми періодами дуже умовні...
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Не смішить. Я ж сказав - я не бігунок по обмінкам за 2К в неділю. Я довгостроковий інвестор у доллар ))) Якби я купував доллар в 2019 навіть у самий поганий день, коли курс був найпоганішим - на сьогодні я все одно в плюсі І так останні 20-25 років...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Пон 22 кві, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 кві, 2024 18:58
Давно не був курс готівки нижчим за МБ, в цьому році декілька разів був майже в паритеті, але не нижче.
Пропоную розгадати загадку з урізаної цитати:
" Радісна новина зі Штатів – не єдина причина, яка зіграла на користь гривні, зміцненню гривні сприяли ще два фактори.
Перший – Необхідність проведення платежів до бюджету, а також виплат заробітної плати співробітникам спонукала експортерів активніше продавати валюту.
Другий - з ринку пішов один із головних покупців валюти, який і створював основний попит минулого тижня. Як розповів порталу "Курс України" скарбник одного з комерційних банків, "цього клієнта до кінця місяця не буде, він уже купив усе, що хотів". Якщо врахувати, що запити цієї фірми становили часом близько 30% загального обсягу торгів, таке істотне падіння попиту не могло не позначитися".
Увага, питання: хто це?
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:01
Курс НБУ потужно -0,0043 грн
Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено 39,7836 гривень за 1 долар (-0,0043 грн).
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сибарит як справи?
Дуже не вистачає Ваших коментарів!
Може дайте знак якщо є можливість?
Можна в приватні повідомлення...
Під вечір обвал продовжився, вже столиця світить 39.60 на 39.70.
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
в банках онлайн на 50 К немає і близько такого)
НБУ тримає останнім часом ЧР трохи краще онлайн по банкам , якщо ЧР пішов донизу , можна чекати щоб знову купити зелений папірець , проте проданий по 40 нижче 39 не очікую , навпаки ,пару днів ейфорії і хватить ,якщо ніхто не кине допомогу до 01 травня
Додано: Пон 22 кві, 2024 21:12
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 22 кві, 2024 23:27
Цілком може бути, оскільки за контекстом і обставинами Нафтогаз можна виключити. Як нас попереджає інсайдер, він знову вірогідно випреться для закупок в кінці місяця, тож беремо це до уваги.
З історії повадок МБ, можна припустити, що завтра з його відкриттям падіння курсу навіть може прискоритися, не всі продавці встигають перевести кошти і оформити заявки на продаж в перший роб.день після рушійних новин.
Додано: Вів 23 кві, 2024 07:51
Україна має шанс закрити дефіцит держбюджету-2024
Потреба у міжнародному фінансуванні на 2024 рік, закладена до держбюджету, становить $37,2 млрд. Станом на 20 квітня Україна отримала $10,2 млрд:
$4,9 млрд від ЄС (у рамках Ukraine Facility);
$2,1 млрд від Японії;
$1,5 млрд від Канади;
$0,9 млрд від МВФ;
$0,5 млрд від Великої Британії;
$0,3 млрд від Норвегії.
До кінця року потрібно отримати ще $27 млрд. Джерела цих коштів можуть бути такими:
Ukraine Facility – останніми днями квітня очікується транш у розмірі 1,5 млрд євро – його вже анонсувала Єврокомісія. Ще 1,9 млрд євро можуть надійти у травні після завершення всіх юридичних процедур із ухваленням цього плану. У другій половині року, якщо Україна виконає всі необхідні умови, можна отримати ще 8,2 млрд євро. Сумарно в рамках Ukraine Facility цього року можна отримати 16,1 млрд євро (з них 4,5 млрд євро вже отримано);
МВФ – у 2024 році заплановано транші на загальну суму $5,4 млрд. Передбачено чотири перегляди програми. Один – у березні – вже пройшли, отримавши $0,88 млрд;
Світовий банк – ідеться про другий транш по DPL (позику на політику розвитку) на $1,5 млрд. Це пільгові кредити, які через інструмент Світового банку надають інші країни;
допомога США – пряма бюджетна допомога у законопроєкті, схваленому Палатою представників Конгресу 20 квітня, становить $7,85 млрд. Ці кошти надаються на умовах кредиту, але можуть бути списані: половина після 1 листопада 2024 року, половина після 1 січня 2026 року.
Якщо всі ці очікування справдяться, то вийде сума $26,5 млрд.
«До цього слід додати ще $4,5 млрд економії на обслуговуванні та погашенні держборгу за єврооблігаціями, які ми можемо отримати після його нової реструктуризації, що має відбутися до серпня. Якщо їх додати до $37,2 млрд, закладених до бюджету, то й отримаємо близько $42 млрд потреб у зовнішньому фінансуванні для України на 2024 рік, про які говорила нещодавно директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва», – зазначив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.
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