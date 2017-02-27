Додано: Вів 23 кві, 2024 07:51

Потреба у міжнародному фінансуванні на 2024 рік, закладена до держбюджету, становить $37,2 млрд. Станом на 20 квітня Україна отримала $10,2 млрд:



$4,9 млрд від ЄС (у рамках Ukraine Facility);

$2,1 млрд від Японії;

$1,5 млрд від Канади;

$0,9 млрд від МВФ;

$0,5 млрд від Великої Британії;

$0,3 млрд від Норвегії.



До кінця року потрібно отримати ще $27 млрд. Джерела цих коштів можуть бути такими:



Ukraine Facility – останніми днями квітня очікується транш у розмірі 1,5 млрд євро – його вже анонсувала Єврокомісія. Ще 1,9 млрд євро можуть надійти у травні після завершення всіх юридичних процедур із ухваленням цього плану. У другій половині року, якщо Україна виконає всі необхідні умови, можна отримати ще 8,2 млрд євро. Сумарно в рамках Ukraine Facility цього року можна отримати 16,1 млрд євро (з них 4,5 млрд євро вже отримано);

МВФ – у 2024 році заплановано транші на загальну суму $5,4 млрд. Передбачено чотири перегляди програми. Один – у березні – вже пройшли, отримавши $0,88 млрд;

Світовий банк – ідеться про другий транш по DPL (позику на політику розвитку) на $1,5 млрд. Це пільгові кредити, які через інструмент Світового банку надають інші країни;

допомога США – пряма бюджетна допомога у законопроєкті, схваленому Палатою представників Конгресу 20 квітня, становить $7,85 млрд. Ці кошти надаються на умовах кредиту, але можуть бути списані: половина після 1 листопада 2024 року, половина після 1 січня 2026 року.



Якщо всі ці очікування справдяться, то вийде сума $26,5 млрд.



«До цього слід додати ще $4,5 млрд економії на обслуговуванні та погашенні держборгу за єврооблігаціями, які ми можемо отримати після його нової реструктуризації, що має відбутися до серпня. Якщо їх додати до $37,2 млрд, закладених до бюджету, то й отримаємо близько $42 млрд потреб у зовнішньому фінансуванні для України на 2024 рік, про які говорила нещодавно директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва», – зазначив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.