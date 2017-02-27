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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11392113931139411395

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 117
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
20
39,50-40,00
35%
41
40,00-40,50
7%
8
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:10

  sens написав:
  somilitark написав:вже столиця світить 39.60 на 39.70


НБУ тримає останнім часом ЧР трохи краще онлайн по банкам

Це речення багато чого про вас говорить, таке враження що це набор випадкових слів взагалі без змісту і думки.
НБУ вже і чорним ринком займається?
І яким боком НБУ до онлайн продажів банками?
Просто вбиваєте і засмічуєте ефір, напевне більшість просто прокручує ваші ізмишлізми, бо намагатись там щось вловити, то даремно втрачений час)))
Готівка тим часом шокує, столиця починає роботу 55 на 70.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:19

  somilitark написав:
  sens написав:
  somilitark написав:вже столиця світить 39.60 на 39.70


НБУ тримає останнім часом ЧР трохи краще онлайн по банкам

Це речення багато чого про вас говорить, таке враження що це набор випадкових слів взагалі без змісту і думки.
НБУ вже і чорним ринком займається?
І яким боком НБУ до онлайн продажів банками?
Просто вбиваєте і засмічуєте ефір, напевне більшість просто прокручує ваші ізмишлізми, бо намагатись там щось вловити, то даремно втрачений час)))
Готівка тим часом шокує, столиця починає роботу 55 на 70.


Ви останнім на спекуляціях часом не прогоріли?) Може купили по 40,20 а тепер знову поспішили ? ЧР має інсайд це не підтверджено,це припущення,проте є факт. Щодо обмінок , то як і раніше у кого на оптовому різницю тримає 0,05 грн курс на купівлю краще,кто ставить 0,15 грн покупка краще. Не засмучуйтеся-можете ще встигнути в онлайн казино спустити грошей.
sens
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