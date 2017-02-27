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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11392113931139411395

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 118
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
20
39,50-40,00
35%
41
40,00-40,50
8%
9
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:10

  sens написав:
  somilitark написав:вже столиця світить 39.60 на 39.70


НБУ тримає останнім часом ЧР трохи краще онлайн по банкам

Це речення багато чого про вас говорить, таке враження що це набор випадкових слів взагалі без змісту і думки.
НБУ вже і чорним ринком займається?
І яким боком НБУ до онлайн продажів банками?
Просто вбиваєте і засмічуєте ефір, напевне більшість просто прокручує ваші ізмишлізми, бо намагатись там щось вловити, то даремно втрачений час)))
Готівка тим часом шокує, столиця починає роботу 55 на 70.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:19

  somilitark написав:
  sens написав:
  somilitark написав:вже столиця світить 39.60 на 39.70


НБУ тримає останнім часом ЧР трохи краще онлайн по банкам

Це речення багато чого про вас говорить, таке враження що це набор випадкових слів взагалі без змісту і думки.
НБУ вже і чорним ринком займається?
І яким боком НБУ до онлайн продажів банками?
Просто вбиваєте і засмічуєте ефір, напевне більшість просто прокручує ваші ізмишлізми, бо намагатись там щось вловити, то даремно втрачений час)))
Готівка тим часом шокує, столиця починає роботу 55 на 70.


Ви останнім на спекуляціях часом не прогоріли?) Може купили по 40,20 а тепер знову поспішили ? ЧР має інсайд це не підтверджено,це припущення,проте є факт. Щодо обмінок , то як і раніше у кого на оптовому різницю тримає 0,05 грн курс на купівлю краще,кто ставить 0,15 грн покупка краще. Не засмучуйтеся-можете ще встигнути в онлайн казино спустити грошей.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 10:44

  somilitark написав:Це речення багато чого про вас говорить, таке враження що це набор випадкових слів взагалі без змісту і думки.
...
Просто вбиваєте і засмічуєте ефір, напевне більшість просто прокручує ваші ізмишлізми, бо намагатись там щось вловити, то даремно втрачений час)))

Тут на форуме две звезды - ИА и sens .
И если у первого ещё как-то связанный поток сознания, то второй не утруждает себя прочитать то, что сам же и написал, выливая этот поток на форум.
П.С. Обоих отправил в чёрный список, не читаю.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Отримавши дозу, кайф, як коротке життя від адреналіну, яке вже не виживе після закінчення його дії, ще протримає якійсь час штучний курс.
Курс 150 відкладається, але не на невизначений термін.

В цьому раунді рахунок за Игорем Алексеевичем
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:40

Бетон

В цьому раунді рахунок за Игорем Алексеевичем


Це той самий який казав, що максимум буде 38.5? Чи якийсь інший?
Бо зараз всі мріють опуститись до 38.5 :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 12:24

  Hotab написав:Бетон

В цьому раунді рахунок за Игорем Алексеевичем


Це той самий який казав, що максимум буде 38.5? Чи якийсь інший?
Бо зараз всі мріють опуститись до 38.5 :lol:

38.5 було би добре для переходу в конвертаційні депошки по закінченню оведепешок
flyman
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