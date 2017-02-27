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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11393113941139511396

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 118
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
20
39,50-40,00
35%
41
40,00-40,50
8%
9
40,50-41,00
3%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:22

  vitaliiangel написав:класс обменка продаёт белый 2006 дешевле чем сама покупает синий
Прошу назвати її з посиланням, дякую.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 14:25

  Visky написав:Ну шо, не довго музика грала? Як і передбачав, курс на МБ з відкриттям рухнув і тримається стабільним, хоча попит по заявкам перевищує пропозицію в середньому в 1,5 разів.
Готівковий же пішов вгору, в Києві вже по 39,77 наче приймають. Грошова маса з друкарського верстата, що 2-й міс потужно працює, давить на ринок, за зниженим курсом побігли скуповувати, в т.ч. і невитримані спекулі, фіксуючи прибуток.

а з чого ви вирішили, що працює друкарський верстат?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 15:17

  Shaman написав:
  Visky написав:Ну шо, не довго музика грала? Як і передбачав, курс на МБ з відкриттям рухнув і тримається стабільним, хоча попит по заявкам перевищує пропозицію в середньому в 1,5 разів.
Готівковий же пішов вгору, в Києві вже по 39,77 наче приймають. Грошова маса з друкарського верстата, що 2-й міс потужно працює, давить на ринок, за зниженим курсом побігли скуповувати, в т.ч. і невитримані спекулі, фіксуючи прибуток.

а з чого ви вирішили, що працює друкарський верстат?..

Станом на 1 квітня 2024 року в готівковому обігу України знаходилося 780,3 млрд грн, що на 16 млрд грн, або на 2,1%, більше, ніж на початок року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Традиційно для I кварталу року характерне помірне зростання готівки, яке пов'язане з сезонними факторами. В цей період відбувається вилучення з обігу готівки, випущеної в попередні періоди.

В обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн та 14,6 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн. На одного жителя України припадає 66 банкнот та 179 монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн (28,3%) та монет номіналом 10 копійок (28,1%). Найменше банкнот номіналом 50 грн (4,6%) та монет номіналом 10 грн (1,5%).

За I квартал 2024 року кількість банкнот номіналом 1 000 грн та монет номіналом 10 грн в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком року.

bamper
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