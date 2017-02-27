Visky написав:Ну шо, не довго музика грала? Як і передбачав, курс на МБ з відкриттям рухнув і тримається стабільним, хоча попит по заявкам перевищує пропозицію в середньому в 1,5 разів. Готівковий же пішов вгору, в Києві вже по 39,77 наче приймають. Грошова маса з друкарського верстата, що 2-й міс потужно працює, давить на ринок, за зниженим курсом побігли скуповувати, в т.ч. і невитримані спекулі, фіксуючи прибуток.
а з чого ви вирішили, що працює друкарський верстат?..
Visky написав:Ну шо, не довго музика грала? Як і передбачав, курс на МБ з відкриттям рухнув і тримається стабільним, хоча попит по заявкам перевищує пропозицію в середньому в 1,5 разів. Готівковий же пішов вгору, в Києві вже по 39,77 наче приймають. Грошова маса з друкарського верстата, що 2-й міс потужно працює, давить на ринок, за зниженим курсом побігли скуповувати, в т.ч. і невитримані спекулі, фіксуючи прибуток.
а з чого ви вирішили, що працює друкарський верстат?..
Станом на 1 квітня 2024 року в готівковому обігу України знаходилося 780,3 млрд грн, що на 16 млрд грн, або на 2,1%, більше, ніж на початок року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Традиційно для I кварталу року характерне помірне зростання готівки, яке пов'язане з сезонними факторами. В цей період відбувається вилучення з обігу готівки, випущеної в попередні періоди.
В обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн та 14,6 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн. На одного жителя України припадає 66 банкнот та 179 монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).
Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн (28,3%) та монет номіналом 10 копійок (28,1%). Найменше банкнот номіналом 50 грн (4,6%) та монет номіналом 10 грн (1,5%).
За I квартал 2024 року кількість банкнот номіналом 1 000 грн та монет номіналом 10 грн в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком року.
Visky написав:Ну шо, не довго музика грала? Як і передбачав, курс на МБ з відкриттям рухнув і тримається стабільним, хоча попит по заявкам перевищує пропозицію в середньому в 1,5 разів. Готівковий же пішов вгору, в Києві вже по 39,77 наче приймають. Грошова маса з друкарського верстата, що 2-й міс потужно працює, давить на ринок, за зниженим курсом побігли скуповувати, в т.ч. і невитримані спекулі, фіксуючи прибуток.
а з чого ви вирішили, що працює друкарський верстат?..
Станом на 1 квітня 2024 року в готівковому обігу України знаходилося 780,3 млрд грн, що на 16 млрд грн, або на 2,1%, більше, ніж на початок року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Традиційно для I кварталу року характерне помірне зростання готівки, яке пов'язане з сезонними факторами. В цей період відбувається вилучення з обігу готівки, випущеної в попередні періоди.
В обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 773,2 млрд грн та 14,6 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на суму 7 млрд грн. На одного жителя України припадає 66 банкнот та 179 монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).
Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн (28,3%) та монет номіналом 10 копійок (28,1%). Найменше банкнот номіналом 50 грн (4,6%) та монет номіналом 10 грн (1,5%).
За I квартал 2024 року кількість банкнот номіналом 1 000 грн та монет номіналом 10 грн в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком року.
я зазвичай описую це раз на місяць, можна пропустити, скільки грошей в безготівці та готівці.
але якраз навпаки останні пару місяців ми бачимо що кількість грошей практично не змінюється й залишається на рівні 1,5 трлн грн (це готівка+безготівка) лютий березень
якраз березень - готівка збільшилася, безготівка зменшилася. та взагалі зміни на 16 ярдів грн при загальній сумі 780 ярдів - це статистична похибка, це не друк. друк, це коли в 2022 році емітували 400 ярдів грн й загальна кількість грошей збільшилася з 800 ярдів грн до 1.2 трлн грн
мій комент викликаний тим, що починають зловживати термінами, при тому, що цифри це взагалі не підтверджують...
Одним з можливих, проте вірогідних, сценаріїв завтра бачу зростання курсу на МБ зі стрижкою сьогоднішніх продавців, з триманням попереду готівки на ланцюжку з рентабельною довжиною 20-25 коп. Можливий і застій. Зростаючі зарплати, військові в т.ч. компенсаційні виплати і пенсії, на які не передбачена міжнародна допомога, потребують монетарної емісії, що за моєю оцінкою посилилася з березня. Статистика, яка, як відомо найбрехливіша, цього поки не розкриває, потім може побачимо, хоча те, що подав НБУ може і є відображенням емісії за неповний березень в перерахунку на 1й квартал року. Зате зростання курсу в цей період і гальмування зниження курсу на новині про допомогу США це опосередковано підтверджують. Коли верстати працюють - про це мовчать. Хіба минулий емісійний сплеск анонсували? Але поточну емісію я розцінюю як стриману і помірковану.