Visky написав:Одним з можливих, проте вірогідних, сценаріїв завтра бачу зростання курсу на МБ зі стрижкою сьогоднішніх продавців, з триманням попереду готівки на ланцюжку з рентабельною довжиною 20-25 коп. Можливий і застій.
Зростаючі зарплати, військові в т.ч. компенсаційні виплати і пенсії, на які не передбачена міжнародна допомога, потребують монетарної емісії, що за моєю оцінкою посилилася з березня. Статистика, яка, як відомо найбрехливіша, цього поки не розкриває, потім може побачимо, хоча те, що подав НБУ може і є відображенням емісії за неповний березень в перерахунку на 1й квартал року. Зате зростання курсу в цей період і гальмування зниження курсу на новині про допомогу США це опосередковано підтверджують. Коли верстати працюють - про це мовчать. Хіба минулий емісійний сплеск анонсували? Але поточну емісію я розцінюю як стриману і помірковану.
так, анонсували - як загальну суму прямих запозичень - 400 ярдів грн, так й фактичне виконання по місяцях.