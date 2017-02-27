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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 19:36
Visky написав:
Одним з можливих, проте вірогідних, сценаріїв завтра бачу зростання курсу на МБ зі стрижкою сьогоднішніх продавців, з триманням попереду готівки на ланцюжку з рентабельною довжиною 20-25 коп. Можливий і застій.
Зростаючі зарплати, військові в т.ч. компенсаційні виплати і пенсії, на які не передбачена міжнародна допомога, потребують монетарної емісії, що за моєю оцінкою посилилася з березня. Статистика, яка, як відомо найбрехливіша, цього поки не розкриває, потім може побачимо, хоча те, що подав НБУ може і є відображенням емісії за неповний березень в перерахунку на 1й квартал року. Зате зростання курсу в цей період і гальмування зниження курсу на новині про допомогу США це опосередковано підтверджують. Коли верстати працюють - про це мовчать. Хіба минулий емісійний сплеск анонсували?
Але поточну емісію я розцінюю як стриману і помірковану.
так, анонсували - як загальну суму прямих запозичень - 400 ярдів
грн, так й фактичне виконання по місяцях.
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Shaman
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Додано: Вів 23 кві, 2024 20:34
Shaman написав: Visky написав:
Ну шо, не довго музика грала? Як і передбачав, курс на МБ з відкриттям рухнув і тримається стабільним, хоча попит по заявкам перевищує пропозицію в середньому в 1,5 разів.
Готівковий же пішов вгору, в Києві вже по 39,77 наче приймають. Грошова маса з друкарського верстата
, що 2-й міс потужно працює, давить на ринок, за зниженим курсом побігли скуповувати, в т.ч. і невитримані спекулі, фіксуючи прибуток.
а з чого ви вирішили, що працює друкарський верстат?..
Всё в последнее время новые 1000 и 500 а 20 и писят дефицит в кассе АТБ так как пенсы попрятали
п.с. ясен хотаб шо пенсы не из африк а народ из України
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Vadim_
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Додано: Вів 23 кві, 2024 20:42
sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Важайте аби на 24 не полетіло.
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AndriyQ
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Додано: Вів 23 кві, 2024 21:06
Ну що. 38 отмена? Завтра снова 40+?
Сенат отложил голосования еслишо
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dimo_0n
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Додано: Вів 23 кві, 2024 21:32
Vadim_ новые крупные купюры - далеко не 100% показатель резкого наращивания работы печатного станка, а может быть просто следствием резкого роста показателя роста готівкових коштів на руках у населення. Я уже не первый раз сталкиваюсь с таким трактованием событий от валютчиков)
Востаннє редагувалось starsn
в Вів 23 кві, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 21:35
dimo_0n написав:
Ну що. 38 отмена? Завтра снова 40+?
Сенат отложил голосования еслишо
38 на радарах и не было. Плавное ослабление гривны продолжится
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starsn
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