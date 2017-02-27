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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 19:36
Visky написав:
Одним з можливих, проте вірогідних, сценаріїв завтра бачу зростання курсу на МБ зі стрижкою сьогоднішніх продавців, з триманням попереду готівки на ланцюжку з рентабельною довжиною 20-25 коп. Можливий і застій.
Зростаючі зарплати, військові в т.ч. компенсаційні виплати і пенсії, на які не передбачена міжнародна допомога, потребують монетарної емісії, що за моєю оцінкою посилилася з березня. Статистика, яка, як відомо найбрехливіша, цього поки не розкриває, потім може побачимо, хоча те, що подав НБУ може і є відображенням емісії за неповний березень в перерахунку на 1й квартал року. Зате зростання курсу в цей період і гальмування зниження курсу на новині про допомогу США це опосередковано підтверджують. Коли верстати працюють - про це мовчать. Хіба минулий емісійний сплеск анонсували?
Але поточну емісію я розцінюю як стриману і помірковану.
так, анонсували - як загальну суму прямих запозичень - 400 ярдів
грн, так й фактичне виконання по місяцях.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 20:42
sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Важайте аби на 24 не полетіло.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 21:06
Ну що. 38 отмена? Завтра снова 40+?
Сенат отложил голосования еслишо
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dimo_0n
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Додано: Вів 23 кві, 2024 21:32
Vadim_ новые крупные купюры - далеко не 100% показатель резкого наращивания работы печатного станка, а может быть просто следствием резкого роста показателя роста готівкових коштів на руках у населення. Я уже не первый раз сталкиваюсь с таким трактованием событий от валютчиков)
Востаннє редагувалось starsn
в Вів 23 кві, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 21:35
dimo_0n написав:
Ну що. 38 отмена? Завтра снова 40+?
Сенат отложил голосования еслишо
38 на радарах и не было. Плавное ослабление гривны продолжится
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Додано: Вів 23 кві, 2024 21:55
dimo_0n написав:
Сенат отложил голосования еслишо
Процедурне голосування відклали щонайменше на годину через скарги республіканців про те, що вони не можуть внести до законопроекту про допомогу свої правки, "если шо" почекаємо одну годину.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 22:20
dimo_0n написав:Ну що. 38 отмена? Завтра снова 40+?
Сенат отложил голосования еслишо
Пакет законопроектов по военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов рф, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США
Далее - дебаты и финальное голосование.
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