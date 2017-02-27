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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11395113961139711398>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 120
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
18%
21
39,50-40,00
34%
41
40,00-40,50
8%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 19:36

  Visky написав:Одним з можливих, проте вірогідних, сценаріїв завтра бачу зростання курсу на МБ зі стрижкою сьогоднішніх продавців, з триманням попереду готівки на ланцюжку з рентабельною довжиною 20-25 коп. Можливий і застій.
Зростаючі зарплати, військові в т.ч. компенсаційні виплати і пенсії, на які не передбачена міжнародна допомога, потребують монетарної емісії, що за моєю оцінкою посилилася з березня. Статистика, яка, як відомо найбрехливіша, цього поки не розкриває, потім може побачимо, хоча те, що подав НБУ може і є відображенням емісії за неповний березень в перерахунку на 1й квартал року. Зате зростання курсу в цей період і гальмування зниження курсу на новині про допомогу США це опосередковано підтверджують. Коли верстати працюють - про це мовчать. Хіба минулий емісійний сплеск анонсували? Але поточну емісію я розцінюю як стриману і помірковану.

так, анонсували - як загальну суму прямих запозичень - 400 ярдів грн, так й фактичне виконання по місяцях.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 20:42

  sergikkc007 написав:Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...

Важайте аби на 24 не полетіло.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну що. 38 отмена? Завтра снова 40+?
Сенат отложил голосования еслишо
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:32

Vadim_ новые крупные купюры - далеко не 100% показатель резкого наращивания работы печатного станка, а может быть просто следствием резкого роста показателя роста готівкових коштів на руках у населення. Я уже не первый раз сталкиваюсь с таким трактованием событий от валютчиков)
Востаннє редагувалось starsn в Вів 23 кві, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:35

  dimo_0n написав:Ну що. 38 отмена? Завтра снова 40+?
Сенат отложил голосования еслишо
38 на радарах и не было. Плавное ослабление гривны продолжится
starsn
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 21:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  dimo_0n написав:Сенат отложил голосования еслишо
Процедурне голосування відклали щонайменше на годину через скарги республіканців про те, що вони не можуть внести до законопроекту про допомогу свої правки, "если шо" почекаємо одну годину.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

dimo_0n написав:Ну що. 38 отмена? Завтра снова 40+?
Сенат отложил голосования еслишо
Пакет законопроектов по военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов рф, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США

Далее - дебаты и финальное голосование.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 01:17

GALeon 30 год. закладено на дебати, які русотрампісти використають по повній, потім - голосування поправок, а якщо якась поправка пройде - її спустять в нижню палату для обговорення і голосування. Так шо сьогодні і певно завтра закону не чекайте. Не думаю, що прийняття закону якось вплине на курс, це вже загалом відіграно
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 05:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

79 за, прийняли
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 06:00

  Дюрі-бачі написав:
  Zochan написав:Україні виділили допомогу.
Це тільки перший крок на довгому шляху виділення допомоги.

Сенат проголосував. Завтра Байден підпише. Чим саме цей шлях довгий ?
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