RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11395113961139711398

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 120
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
18%
21
39,50-40,00
34%
41
40,00-40,50
8%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 06:03

  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж

Чому ж не знизили ? Знизили і покупку і продаж.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11887
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11395113961139711398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergikkc007 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3411, 3412, 3413
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34124 36862963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2024 07:04
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1955 13222687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 10:27
AndriyQ
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23170713
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.