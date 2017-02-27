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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2024 06:03
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
Чому ж не знизили ? Знизили і покупку і продаж.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 07:06
sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
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