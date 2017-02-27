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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11395113961139711398

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 120
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
18%
21
39,50-40,00
34%
41
40,00-40,50
8%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 06:03

  ihorsic написав:Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж

Чому ж не знизили ? Знизили і покупку і продаж.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 06:50

Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 07:06

  sergikkc007 написав:Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів :)

Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.

Ну, це не гумор. Так і є. Ціни в АТБ +/- плавно повзуть вверх.
Це, типу, один з показників/індикаторів валютного курсу.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:15

  sens написав:
  sergikkc007 написав:Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів :)

Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.

І молоко в пакетах 3 гривні додало
Ціни на вітчизняні продукти в баксах - вражають)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:45

  cherchiltank написав:
  sens написав:
  sergikkc007 написав:Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів :)

Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.

І молоко в пакетах 3 гривні додало
Ціни на вітчизняні продукти в баксах - вражають)


того і немає підстав, щоб гривня зміцнювалась, окрім спекуляцій і умисного розгойдування
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:45

  Victor8 написав:
  maniachello написав:
  bamper написав:За I квартал 2024 року кількість банкнот номіналом 1 000 грн та монет номіналом 10 грн в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком року.

хз... приматовский банкомёт зачастил выдавать пачки новых 1000-ных купюр с номерами по порядку
явно печатают, не выключая станок

Новые банкноты в банкомате - это не всегда означает, что "печатают дополнительно, не выключая станок".
Иногда это может быть просто обновление старых/грязных/изношенных банкнот со стороны НБУ.

1000-ных купюр? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:48

  sens написав:
  sergikkc007 написав:Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів :)

Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.

Аналітика яку ми заслужили...
А чому ж ви про яйця не згадуєте :-)
Відправляю вас в компанію до Игорь Алексеевич.
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