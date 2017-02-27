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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2024 06:03
ihorsic написав:
Обмінки не вірять в допомогу. Навіть курс покупки не знизили не кажучи вже про продаж
Чому ж не знизили ? Знизили і покупку і продаж.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 07:06
sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:03
sens написав:
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
Ну, це не гумор. Так і є. Ціни в АТБ +/- плавно повзуть вверх.
Це, типу, один з показників/індикаторів валютного курсу.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:15
sens написав: sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
І молоко в пакетах 3 гривні додало
Ціни на вітчизняні продукти в баксах - вражають)
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:45
cherchiltank написав: sens написав: sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
І молоко в пакетах 3 гривні додало
Ціни на вітчизняні продукти в баксах - вражають)
того і немає підстав, щоб гривня зміцнювалась, окрім спекуляцій і умисного розгойдування
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:45
Victor8 написав: maniachello написав: bamper написав:
За I квартал 2024 року кількість банкнот номіналом 1 000 грн та монет номіналом 10 грн в обігу зросла майже в 1,1 раза (кожен) порівняно з початком року.
хз... приматовский банкомёт зачастил выдавать пачки новых 1000-ных купюр с номерами по порядку
явно печатают, не выключая станок
Новые банкноты в банкомате - это не всегда означает, что "печатают дополнительно, не выключая станок".
Иногда это может быть просто обновление старых/грязных/изношенных
банкнот со стороны НБУ.
1000-ных купюр?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 09:48
sens написав: sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
Аналітика яку ми заслужили...
А чому ж ви про яйця не згадуєте
Відправляю вас в компанію до Игорь Алексеевич.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 10:03
maniachello написав:
Новые банкноты в банкомате - это не всегда означает, что "печатают дополнительно, не выключая станок".
Иногда это может быть просто обновление старых/грязных/изношенных банкнот со стороны НБУ.
1000-ных купюр?
А вы полагаете они не изнашиваются? Более того с ростом цен и износом банкнот мелких номиналов НБУ выпускает постепенно банкноты более высоких номиналов замещая мелкие номиналы более крупными. Когда-то встречал информацию что самый популярный номинал после денежной реформы был 20-тка, позже стал 50-ник, который сменила 100-тка, а сейчас полагаю это наверняка 200-тка. И как мне рассказывали до 2014 года когда в Украине НБУ состоял из 25 областных управлений (сейчас их осталось вроде 6) каждое управление (кроме Киева) ежедневно уничтожало от 40 до 150 кг изношенных бумажных денег - в Киеве эти цифры были на порядок больше. Поэтому процесс выпуска новых бумажных денег взамен на изношенные не прекращается никогда, но это вовсе не значит что это эмиссия.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 10:10
maniachello написав: Victor8 написав:
Новые банкноты в банкомате - это не всегда означает, что "печатают дополнительно, не выключая станок".
Иногда это может быть просто обновление старых/грязных/изношенных
банкнот со стороны НБУ.
1000-ных купюр?
1) Себестоимость печати для НБУ новой купюры 1000 грн самая низкая, относительно номинала.
2) Банкам выгоднее проводить инкассацию банкоматов - более крупными купюрами. Получили новые - сразу зарядили по банкоматам. Это нормально.
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