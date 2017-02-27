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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11396113971139811399

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 120
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
18%
21
39,50-40,00
34%
41
40,00-40,50
8%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:18

  starsn написав:Vadim_ новые крупные купюры - далеко не 100% показатель резкого наращивания работы печатного станка, а может быть просто следствием резкого роста показателя роста готівкових коштів на руках у населення. Я уже не первый раз сталкиваюсь с таким трактованием событий от валютчиков)

А шо пересічні самі їх печатають?
Купюры ведь абсолютно новіе и не номиналом 50 или 100 или це взамен изьятых монет 1,2,5 и 25 ? :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:29

  cherchiltank написав:
  sens написав:
  sergikkc007 написав:Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів :)

Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.

І молоко в пакетах 3 гривні додало
Ціни на вітчизняні продукти в баксах - вражають)
якщо товар коштує на 3 грн більше,це трохи більше 6% від вартості товару місяць потому, також наголошую що інфляція у НБУ менше 5% , ставка НБУ зменшилась в цьому році, проте курс долара гойдається на протязі тижня від 0,5-2%. Щодо молока - скоро на пакетах буде замість 0,87 л приблизно 0,75
sens
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