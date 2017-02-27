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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2024 10:18
starsn написав:Vadim_
новые крупные купюры - далеко не 100% показатель резкого наращивания работы печатного станка, а может быть просто следствием резкого роста показателя роста готівкових коштів на руках у населення
. Я уже не первый раз сталкиваюсь с таким трактованием событий от валютчиков)
А шо пересічні самі їх печатають?
Купюры ведь абсолютно новіе и не номиналом 50 или 100 или це взамен изьятых монет 1,2,5 и 25 ?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:29
cherchiltank написав: sens написав: sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
І молоко в пакетах 3 гривні додало
Ціни на вітчизняні продукти в баксах - вражають)
якщо товар коштує на 3 грн більше,це трохи більше 6% від вартості товару місяць потому, також наголошую що інфляція у НБУ менше 5% , ставка НБУ зменшилась в цьому році, проте курс долара гойдається на протязі тижня від 0,5-2%. Щодо молока - скоро на пакетах буде замість 0,87 л приблизно 0,75
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