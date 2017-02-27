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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2024 10:18
starsn написав:Vadim_
новые крупные купюры - далеко не 100% показатель резкого наращивания работы печатного станка, а может быть просто следствием резкого роста показателя роста готівкових коштів на руках у населення
. Я уже не первый раз сталкиваюсь с таким трактованием событий от валютчиков)
А шо пересічні самі їх печатають?
Купюры ведь абсолютно новіе и не номиналом 50 или 100 или це взамен изьятых монет 1,2,5 и 25 ?
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:29
cherchiltank написав: sens написав: sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
І молоко в пакетах 3 гривні додало
Ціни на вітчизняні продукти в баксах - вражають)
якщо товар коштує на 3 грн більше,це трохи більше 6% від вартості товару місяць потому, також наголошую що інфляція у НБУ менше 5% , ставка НБУ зменшилась в цьому році, проте курс долара гойдається на протязі тижня від 0,5-2%. Щодо молока - скоро на пакетах буде замість 0,87 л приблизно 0,75
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:32
Realist написав: sens написав: sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів
Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.
Аналітика яку ми заслужили...
А чому ж ви про яйця не згадуєте
Відправляю вас в компанію до Игорь Алексеевич.
яйця нехай згадує той хто баригував по 17 грн і очолював Оборону . Щодо Ігоря Олександровича - у нього своя сєкта прихильників.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 11:37
Victor8 написав: maniachello написав: Victor8 написав:
Новые банкноты в банкомате - это не всегда означает, что "печатают дополнительно, не выключая станок".
Иногда это может быть просто обновление старых/грязных/изношенных
банкнот со стороны НБУ.
1000-ных купюр?
1) Себестоимость печати для НБУ новой купюры 1000 грн самая низкая, относительно номинала.
2) Банкам выгоднее проводить инкассацию банкоматов - более крупными купюрами. Получили новые - сразу зарядили по банкоматам. Это нормально.
Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000,і всього 3000. Далі або купівля в межах залишка 900 грн або чекаємо на пенсію
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Додано: Сер 24 кві, 2024 12:20
Victor8 написав: maniachello написав: Victor8 написав:
Новые банкноты в банкомате - это не всегда означает, что "печатают дополнительно, не выключая станок".
Иногда это может быть просто обновление старых/грязных/изношенных
банкнот со стороны НБУ.
1000-ных купюр?
1) Себестоимость печати для НБУ новой купюры 1000 грн самая низкая, относительно номинала.
2) Банкам выгоднее проводить инкассацию банкоматов - более крупными купюрами. Получили новые - сразу зарядили по банкоматам. Это нормально.
Не знаю, как Вы, а я ещё не видел старых/грязных/изношенных 1000-ных банкнот
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maniachello
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Додано: Сер 24 кві, 2024 12:28
Больше всего в обиходе купюр 500 грн. Это на один пост ответ
И на второй - чтобы увидеть затасканую 1000, нужно работать с деньгами. Например кассиром
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Игорь
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:07
maniachello написав: Victor8 написав:
1) Себестоимость печати для НБУ новой купюры 1000 грн самая низкая, относительно номинала.
2) Банкам выгоднее проводить инкассацию банкоматов - более крупными купюрами. Получили новые - сразу зарядили по банкоматам. Это нормально.
Не знаю, как Вы, а я ещё не видел старых/грязных/изношенных 1000-ных банкнот
Можно предположить, что НБУ новой купюрой 1000 грн заменяет эквивалент 1000 грн из оборота (в виде других банкнот, например, 2-х старых 500).
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Victor8
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:41
sens
Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000
Якщо це ваш власний вибір, бо ходіння покращує мозковий кровообіг, то ок. Але загалом то в ощаді ліміт підняти і зняти все за один раз можна.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:44
Victor8 написав:
новой купюрой 1000 грн
Может дурной вопрос, но на купюре год должен стоять 2023? Я 1000 купюры вижу только 2021 года.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 14:19
Игорь написав:
Больше всего в обиходе купюр 500 грн. Это на один пост ответ
И на второй - чтобы увидеть затасканую 1000, нужно работать с деньгами. Например кассиром
Мені обмінка віддає такими . Умовно в суботу їх взяв ,у вівторок частково повернув - трохи різниця залишилися на купівлю трьох бюджетних смартфонів .
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