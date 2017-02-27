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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11397113981139911400>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
42
40,00-40,50
7%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 10:18

  starsn написав:Vadim_ новые крупные купюры - далеко не 100% показатель резкого наращивания работы печатного станка, а может быть просто следствием резкого роста показателя роста готівкових коштів на руках у населення. Я уже не первый раз сталкиваюсь с таким трактованием событий от валютчиков)

А шо пересічні самі їх печатають?
Купюры ведь абсолютно новіе и не номиналом 50 или 100 или це взамен изьятых монет 1,2,5 и 25 ? :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:29

  cherchiltank написав:
  sens написав:
  sergikkc007 написав:Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів :)

Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.

І молоко в пакетах 3 гривні додало
Ціни на вітчизняні продукти в баксах - вражають)
якщо товар коштує на 3 грн більше,це трохи більше 6% від вартості товару місяць потому, також наголошую що інфляція у НБУ менше 5% , ставка НБУ зменшилась в цьому році, проте курс долара гойдається на протязі тижня від 0,5-2%. Щодо молока - скоро на пакетах буде замість 0,87 л приблизно 0,75
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:32

  Realist написав:
  sens написав:
  sergikkc007 написав:Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух до літніх 38,ХХ?...Сенат не підвів :)

Трохи гумору. Купляю постійно кока-кола сугар зіроу , в атб ціна в березні була 47-90, вчора в кінці квітня 49-60. Паливо також про себе нагадує.

Аналітика яку ми заслужили...
А чому ж ви про яйця не згадуєте :-)
Відправляю вас в компанію до Игорь Алексеевич.
яйця нехай згадує той хто баригував по 17 грн і очолював Оборону . Щодо Ігоря Олександровича - у нього своя сєкта прихильників.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 11:37

  Victor8 написав:
  maniachello написав:
  Victor8 написав:Новые банкноты в банкомате - это не всегда означает, что "печатают дополнительно, не выключая станок".
Иногда это может быть просто обновление старых/грязных/изношенных банкнот со стороны НБУ.

1000-ных купюр? :shock:

1) Себестоимость печати для НБУ новой купюры 1000 грн самая низкая, относительно номинала.
2) Банкам выгоднее проводить инкассацию банкоматов - более крупными купюрами. Получили новые - сразу зарядили по банкоматам. Это нормально.

Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000,і всього 3000. Далі або купівля в межах залишка 900 грн або чекаємо на пенсію
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:20

  Victor8 написав:
  maniachello написав:
  Victor8 написав:Новые банкноты в банкомате - это не всегда означает, что "печатают дополнительно, не выключая станок".
Иногда это может быть просто обновление старых/грязных/изношенных банкнот со стороны НБУ.

1000-ных купюр? :shock:

1) Себестоимость печати для НБУ новой купюры 1000 грн самая низкая, относительно номинала.
2) Банкам выгоднее проводить инкассацию банкоматов - более крупными купюрами. Получили новые - сразу зарядили по банкоматам. Это нормально.

Не знаю, как Вы, а я ещё не видел старых/грязных/изношенных 1000-ных банкнот :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 12:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Больше всего в обиходе купюр 500 грн. Это на один пост ответ
И на второй - чтобы увидеть затасканую 1000, нужно работать с деньгами. Например кассиром
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:07

  maniachello написав:
  Victor8 написав:1) Себестоимость печати для НБУ новой купюры 1000 грн самая низкая, относительно номинала.
2) Банкам выгоднее проводить инкассацию банкоматов - более крупными купюрами. Получили новые - сразу зарядили по банкоматам. Это нормально.

Не знаю, как Вы, а я ещё не видел старых/грязных/изношенных 1000-ных банкнот :roll:

Можно предположить, что НБУ новой купюрой 1000 грн заменяет эквивалент 1000 грн из оборота (в виде других банкнот, например, 2-х старых 500).
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:41

sens


Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000

Якщо це ваш власний вибір, бо ходіння покращує мозковий кровообіг, то ок. Але загалом то в ощаді ліміт підняти і зняти все за один раз можна.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:новой купюрой 1000 грн


Может дурной вопрос, но на купюре год должен стоять 2023? Я 1000 купюры вижу только 2021 года.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:19

  Игорь написав:Больше всего в обиходе купюр 500 грн. Это на один пост ответ
И на второй - чтобы увидеть затасканую 1000, нужно работать с деньгами. Например кассиром

Мені обмінка віддає такими . Умовно в суботу їх взяв ,у вівторок частково повернув - трохи різниця залишилися на купівлю трьох бюджетних смартфонів .
sens
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