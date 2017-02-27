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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11397113981139911400

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
42
40,00-40,50
7%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:24

  Hotab написав:sens


Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000

Якщо це ваш власний вибір, бо ходіння покращує мозковий кровообіг, то ок. Але загалом то в ощаді ліміт підняти і зняти все за один раз можна.

Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом
sens
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  #<1 ... 11397113981139911400
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