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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:24
Hotab написав:sens
Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000
Якщо це ваш власний вибір, бо ходіння покращує мозковий кровообіг, то ок. Але загалом то в ощаді ліміт підняти і зняти все за один раз можна.
Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом
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