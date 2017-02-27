Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом
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Додано: Сер 24 кві, 2024 14:24
Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:50
У НБУ своя политика, какие года 1000 купюры пускать в оборот.
Я видел 1000 купюры 2019 и 2021 года. Про 1000 купюры 2023 года не скажу.
А вот монет 2023 года - полным полно уже, особенно по 50 коп. В супермаркетах сдачу дают.
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:55
Это точно, в кассе можно попросить любой номинал у кассира. Если в наличии есть, и кассир адекватна - выдаст без проблем.
С банкоматом особенно не поговоришь...
Точнее сказать, поговорить можно, но результат все равно предсказуем
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:30
У січні поточного року в обігу було 764,4 млрд гривень готівкою, а до квітня сума зросла до 780,3 млрд. (плюс 2,1%). За даними НБУ, на одного українця зараз припадає 66 банкнот та 179 монет.
Найбільше в обігу знаходиться банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок. Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень. При цьому найактивніше зростає попит на купюри у тисячу гривень та монети номіналом 10 гривень.
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