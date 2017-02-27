Додано: Сер 24 кві, 2024 16:35

шо там, укрепление - фсё ?т.е. даже после положительных новостей из-за океана, которых ждали полгода, "укрепились" от пиков на 1% и назад вверх ?после этих новостей 2-3 процента моментального снижения должно было бы быть по идее.типа как сигнал - вот вам пару месяцев стабильности...о какой "привабливості гривневих інструментів", о которой вещает НБУ, можно говорить, если даже сейчас укрепление меньше чем например было в начале месяца.И хотел было разместить грн.депо на пару месяцев - но уже не хочу, ну его нафиг ... проценты от депо даже не покрывают процент девальвации с ноября (почти десять процентов )...п.с. более того, очень странно будет видеть, если в течение ближайших пару недель будет перехай курса