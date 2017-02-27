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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11397113981139911400

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
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3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
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40,00-40,50
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40,50-41,00
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41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:24

  Hotab написав:sens


Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000

Якщо це ваш власний вибір, бо ходіння покращує мозковий кровообіг, то ок. Але загалом то в ощаді ліміт підняти і зняти все за один раз можна.

Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:50

  Andrey2512 написав:
  Victor8 написав:новой купюрой 1000 грн


Может дурной вопрос, но на купюре год должен стоять 2023? Я 1000 купюры вижу только 2021 года.

У НБУ своя политика, какие года 1000 купюры пускать в оборот.
Я видел 1000 купюры 2019 и 2021 года. Про 1000 купюры 2023 года не скажу.
А вот монет 2023 года - полным полно уже, особенно по 50 коп. В супермаркетах сдачу дают.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:55

  sens написав:
  Hotab написав:sens


Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000

Якщо це ваш власний вибір, бо ходіння покращує мозковий кровообіг, то ок. Але загалом то в ощаді ліміт підняти і зняти все за один раз можна.

Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом

Это точно, в кассе можно попросить любой номинал у кассира. Если в наличии есть, и кассир адекватна - выдаст без проблем.

С банкоматом особенно не поговоришь...
Точнее сказать, поговорить можно, но результат все равно предсказуем :D
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:30

У січні поточного року в обігу було 764,4 млрд гривень готівкою, а до квітня сума зросла до 780,3 млрд. (плюс 2,1%). За даними НБУ, на одного українця зараз припадає 66 банкнот та 179 монет.

Найбільше в обігу знаходиться банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок. Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень. При цьому найактивніше зростає попит на купюри у тисячу гривень та монети номіналом 10 гривень.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

шо там, укрепление - фсё ?

т.е. даже после положительных новостей из-за океана, которых ждали полгода, "укрепились" от пиков на 1% и назад вверх ?

после этих новостей 2-3 процента моментального снижения должно было бы быть по идее.
типа как сигнал - вот вам пару месяцев стабильности...

о какой "привабливості гривневих інструментів", о которой вещает НБУ, можно говорить, если даже сейчас укрепление меньше чем например было в начале месяца.

И хотел было разместить грн.депо на пару месяцев - но уже не хочу, ну его нафиг ... проценты от депо даже не покрывают процент девальвации с ноября (почти десять процентов )...
:roll:

п.с. более того, очень странно будет видеть, если в течение ближайших пару недель будет перехай курса :shock: 8)
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:58

  a77 написав:шо там, укрепление - фсё ?

т.е. даже после положительных новостей из-за океана, которых ждали полгода, "укрепились" от пиков на 1% и назад вверх ?

после этих новостей 2-3 процента моментального снижения должно было бы быть по идее.
типа как сигнал - вот вам пару месяцев стабильности...

о какой "привабливості гривневих інструментів", о которой вещает НБУ, можно говорить, если даже сейчас укрепление меньше чем например было в начале месяца.

И хотел было разместить грн.депо на пару месяцев - но уже не хочу, ну его нафиг ... проценты от депо даже не покрывают процент девальвации с ноября (почти десять процентов )...
:roll:

п.с. более того, очень странно будет видеть, если в течение ближайших пару недель будет перехай курса :shock: 8)

Перехай это из крипты. Такая картинка Вам наверное подойдёт
Зображення
На 11 коп сегодня укрепились и это ещё Байден не подписал. Может Вы возлагаете сильно большие надежды ? Не стоит ожидать чуда, можно разочароваться.
Укрепление будет и ослабление тоже будет :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:06

Игорь

особых надежд и завышенных ожиданий вроде то и нет :D

но ради приличия миниукрепительный тренд и "эра гривни" :twisted: на пару месяцев никому наверное не помешал бы.
чтоб передохнуть немного от синих, белых, 96го. :twisted:
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:12

a77
Как я Вас понимаю. Все "мы за все хорошее, против всей ..уйни"
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:17

  a77 написав:шо там, укрепление - фсё ?

Живі, здорові, не в окопі, ще й курс валюти цікавить, ну що ще для щастя треба?

А гривню трохи відпускають\девальвують, і так з літа 22-го фактично на місці стояли, а зараз трохи відповзли від 37.
Ми отримаємо зброю, мобілізуємо більше чоловіків з економіки, будемо 5000 доларів на нулю платити, де на це все брати гроші?
Тому цілком логічно знизитись на 45 чи 50, сьогоднішні ваші хвилювання виглядають як відверті дрібниці.
Що вас обурило я так і не поняв)))

п.с. Київ дуже стримано реагує на невеличкі гойдалки міжбанку, оператори готівкового ринку працюють 39.75 на 39.85.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:33

  somilitark написав:
  a77 написав:шо там, укрепление - фсё ?

Живі, здорові, не в окопі, ще й курс валюти цікавить, ну що ще для щастя треба?

А гривню трохи відпускають\девальвують, і так з літа 22-го фактично на місці стояли, а зараз трохи відповзли від 37.
Ми отримаємо зброю, мобілізуємо більше чоловіків з економіки, будемо 5000 доларів на нулю платити, де на це все брати гроші?
Тому цілком логічно знизитись на 45 чи 50, сьогоднішні ваші хвилювання виглядають як відверті дрібниці.
Що вас обурило я так і не поняв)))

п.с. Київ дуже стримано реагує на невеличкі гойдалки міжбанку, оператори готівкового ринку працюють 39.75 на 39.85.


підорашка обурює :twisted:

а якщо конкретно щодо курсу, то маємо що
1. резерви рекордні ,
2. гроші і допомога країні наявна,
3.доречі підвищені виплати військовим скоріш за все будуть нараховуватись аж з червня десь, мабуть, так як закон ще не вступив в силу - тобто це навантаження на гривню не моментальне.

а ось , що робити на найближчий горизонт часу (пару місяців): купувати доляр, чи продавати, так і незрозуміло ..

а так, то так: курс - це дрібниці відносно інших більших проблем в Україні...
a77
 
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