Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:24
Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:50
У НБУ своя политика, какие года 1000 купюры пускать в оборот.
Я видел 1000 купюры 2019 и 2021 года. Про 1000 купюры 2023 года не скажу.
А вот монет 2023 года - полным полно уже, особенно по 50 коп. В супермаркетах сдачу дают.
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:55
Это точно, в кассе можно попросить любой номинал у кассира. Если в наличии есть, и кассир адекватна - выдаст без проблем.
С банкоматом особенно не поговоришь...
Точнее сказать, поговорить можно, но результат все равно предсказуем
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:30
У січні поточного року в обігу було 764,4 млрд гривень готівкою, а до квітня сума зросла до 780,3 млрд. (плюс 2,1%). За даними НБУ, на одного українця зараз припадає 66 банкнот та 179 монет.
Найбільше в обігу знаходиться банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок. Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень. При цьому найактивніше зростає попит на купюри у тисячу гривень та монети номіналом 10 гривень.
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
шо там, укрепление - фсё ?
т.е. даже после положительных новостей из-за океана, которых ждали полгода, "укрепились" от пиков на 1% и назад вверх ?
после этих новостей 2-3 процента моментального снижения должно было бы быть по идее.
типа как сигнал - вот вам пару месяцев стабильности...
о какой "привабливості гривневих інструментів", о которой вещает НБУ, можно говорить, если даже сейчас укрепление меньше чем например было в начале месяца.
И хотел было разместить грн.депо на пару месяцев - но уже не хочу, ну его нафиг ... проценты от депо даже не покрывают процент девальвации с ноября (почти десять процентов )...
п.с. более того, очень странно будет видеть, если в течение ближайших пару недель будет перехай курса
Додано: Сер 24 кві, 2024 16:58
Перехай это из крипты. Такая картинка Вам наверное подойдёт
На 11 коп сегодня укрепились и это ещё Байден не подписал. Может Вы возлагаете сильно большие надежды ? Не стоит ожидать чуда, можно разочароваться.
Укрепление будет и ослабление тоже будет
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:06
Игорь
особых надежд и завышенных ожиданий вроде то и нет
но ради приличия миниукрепительный тренд и "эра гривни" на пару месяцев никому наверное не помешал бы.
чтоб передохнуть немного от синих, белых, 96го.
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:17
Живі, здорові, не в окопі, ще й курс валюти цікавить, ну що ще для щастя треба?
А гривню трохи відпускають\девальвують, і так з літа 22-го фактично на місці стояли, а зараз трохи відповзли від 37.
Ми отримаємо зброю, мобілізуємо більше чоловіків з економіки, будемо 5000 доларів на нулю платити, де на це все брати гроші?
Тому цілком логічно знизитись на 45 чи 50, сьогоднішні ваші хвилювання виглядають як відверті дрібниці.
Що вас обурило я так і не поняв)))
п.с. Київ дуже стримано реагує на невеличкі гойдалки міжбанку, оператори готівкового ринку працюють 39.75 на 39.85.
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:33
підорашка обурює
а якщо конкретно щодо курсу, то маємо що
1. резерви рекордні ,
2. гроші і допомога країні наявна,
3.доречі підвищені виплати військовим скоріш за все будуть нараховуватись аж з червня десь, мабуть, так як закон ще не вступив в силу - тобто це навантаження на гривню не моментальне.
а ось , що робити на найближчий горизонт часу (пару місяців): купувати доляр, чи продавати, так і незрозуміло ..
а так, то так: курс - це дрібниці відносно інших більших проблем в Україні...
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