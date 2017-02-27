RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1139811399114001140111402>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
42
40,00-40,50
7%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:24

  Hotab написав:sens


Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000

Якщо це ваш власний вибір, бо ходіння покращує мозковий кровообіг, то ок. Але загалом то в ощаді ліміт підняти і зняти все за один раз можна.

Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16586
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:50

  Andrey2512 написав:
  Victor8 написав:новой купюрой 1000 грн


Может дурной вопрос, но на купюре год должен стоять 2023? Я 1000 купюры вижу только 2021 года.

У НБУ своя политика, какие года 1000 купюры пускать в оборот.
Я видел 1000 купюры 2019 и 2021 года. Про 1000 купюры 2023 года не скажу.
А вот монет 2023 года - полным полно уже, особенно по 50 коп. В супермаркетах сдачу дают.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 829
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:55

  sens написав:
  Hotab написав:sens


Прийшла пенсія 23990 , в банкоматі знімаєш три дні по 10000,10000

Якщо це ваш власний вибір, бо ходіння покращує мозковий кровообіг, то ок. Але загалом то в ощаді ліміт підняти і зняти все за один раз можна.

Це була інформація для тих кому банкомат пропонує 1000 грн і видача кратно 1000 , щодо моїх походів до Ощадбанк я в тематичній гілці відповів - зауважу що на касі можна уточнити що хочу 20000 грн по 200 і 3900 віддати будь-яким наявним номіналом

Это точно, в кассе можно попросить любой номинал у кассира. Если в наличии есть, и кассир адекватна - выдаст без проблем.

С банкоматом особенно не поговоришь...
Точнее сказать, поговорить можно, но результат все равно предсказуем :D
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 829
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:30

У січні поточного року в обігу було 764,4 млрд гривень готівкою, а до квітня сума зросла до 780,3 млрд. (плюс 2,1%). За даними НБУ, на одного українця зараз припадає 66 банкнот та 179 монет.

Найбільше в обігу знаходиться банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок. Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень. При цьому найактивніше зростає попит на купюри у тисячу гривень та монети номіналом 10 гривень.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 829
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

шо там, укрепление - фсё ?

т.е. даже после положительных новостей из-за океана, которых ждали полгода, "укрепились" от пиков на 1% и назад вверх ?

после этих новостей 2-3 процента моментального снижения должно было бы быть по идее.
типа как сигнал - вот вам пару месяцев стабильности...

о какой "привабливості гривневих інструментів", о которой вещает НБУ, можно говорить, если даже сейчас укрепление меньше чем например было в начале месяца.

И хотел было разместить грн.депо на пару месяцев - но уже не хочу, ну его нафиг ... проценты от депо даже не покрывают процент девальвации с ноября (почти десять процентов )...
:roll:

п.с. более того, очень странно будет видеть, если в течение ближайших пару недель будет перехай курса :shock: 8)
a77
 
Повідомлень: 41
З нами з: 11.01.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 16:58

  a77 написав:шо там, укрепление - фсё ?

т.е. даже после положительных новостей из-за океана, которых ждали полгода, "укрепились" от пиков на 1% и назад вверх ?

после этих новостей 2-3 процента моментального снижения должно было бы быть по идее.
типа как сигнал - вот вам пару месяцев стабильности...

о какой "привабливості гривневих інструментів", о которой вещает НБУ, можно говорить, если даже сейчас укрепление меньше чем например было в начале месяца.

И хотел было разместить грн.депо на пару месяцев - но уже не хочу, ну его нафиг ... проценты от депо даже не покрывают процент девальвации с ноября (почти десять процентов )...
:roll:

п.с. более того, очень странно будет видеть, если в течение ближайших пару недель будет перехай курса :shock: 8)

Перехай это из крипты. Такая картинка Вам наверное подойдёт
Зображення
На 11 коп сегодня укрепились и это ещё Байден не подписал. Может Вы возлагаете сильно большие надежды ? Не стоит ожидать чуда, можно разочароваться.
Укрепление будет и ослабление тоже будет :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6097 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:06

Игорь

особых надежд и завышенных ожиданий вроде то и нет :D

но ради приличия миниукрепительный тренд и "эра гривни" :twisted: на пару месяцев никому наверное не помешал бы.
чтоб передохнуть немного от синих, белых, 96го. :twisted:
a77
 
Повідомлень: 41
З нами з: 11.01.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:12

a77
Как я Вас понимаю. Все "мы за все хорошее, против всей ..уйни"
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6097 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:17

  a77 написав:шо там, укрепление - фсё ?

Живі, здорові, не в окопі, ще й курс валюти цікавить, ну що ще для щастя треба?

А гривню трохи відпускають\девальвують, і так з літа 22-го фактично на місці стояли, а зараз трохи відповзли від 37.
Ми отримаємо зброю, мобілізуємо більше чоловіків з економіки, будемо 5000 доларів на нулю платити, де на це все брати гроші?
Тому цілком логічно знизитись на 45 чи 50, сьогоднішні ваші хвилювання виглядають як відверті дрібниці.
Що вас обурило я так і не поняв)))

п.с. Київ дуже стримано реагує на невеличкі гойдалки міжбанку, оператори готівкового ринку працюють 39.75 на 39.85.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13058
З нами з: 30.12.09
Подякував: 675 раз.
Подякували: 3779 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 17:33

  somilitark написав:
  a77 написав:шо там, укрепление - фсё ?

Живі, здорові, не в окопі, ще й курс валюти цікавить, ну що ще для щастя треба?

А гривню трохи відпускають\девальвують, і так з літа 22-го фактично на місці стояли, а зараз трохи відповзли від 37.
Ми отримаємо зброю, мобілізуємо більше чоловіків з економіки, будемо 5000 доларів на нулю платити, де на це все брати гроші?
Тому цілком логічно знизитись на 45 чи 50, сьогоднішні ваші хвилювання виглядають як відверті дрібниці.
Що вас обурило я так і не поняв)))

п.с. Київ дуже стримано реагує на невеличкі гойдалки міжбанку, оператори готівкового ринку працюють 39.75 на 39.85.


підорашка обурює :twisted:

а якщо конкретно щодо курсу, то маємо що
1. резерви рекордні ,
2. гроші і допомога країні наявна,
3.доречі підвищені виплати військовим скоріш за все будуть нараховуватись аж з червня десь, мабуть, так як закон ще не вступив в силу - тобто це навантаження на гривню не моментальне.

а ось , що робити на найближчий горизонт часу (пару місяців): купувати доляр, чи продавати, так і незрозуміло ..

а так, то так: курс - це дрібниці відносно інших більших проблем в Україні...
a77
 
Повідомлень: 41
З нами з: 11.01.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1139811399114001140111402>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3411, 3412, 3413
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34124 36863920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2024 07:04
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1955 13223106
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 10:27
AndriyQ
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23171246
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.