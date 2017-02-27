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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 кві, 2024 17:39
Victor8 написав:
А вот монет 2023 года - полным полно уже, особенно по 50 коп. В супермаркетах сдачу дают.
станок працює наповну, цікаво собівартість окупляється?
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flyman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:41
a77 написав:
шо там, укрепление - фсё ?
т.е. даже после положительных новостей из-за океана, которых ждали полгода, "укрепились" от пиков на 1% и назад вверх ?
после этих новостей 2-3 процента моментального снижения должно было бы быть по идее.
типа как сигнал - вот вам пару месяцев стабильности...
о какой "привабливості гривневих інструментів", о которой вещает НБУ, можно говорить, если даже сейчас укрепление меньше чем например было в начале месяца.
И хотел было разместить грн.депо на пару месяцев - но уже не хочу, ну его нафиг ... проценты от депо даже не покрывают процент девальвации с ноября (почти десять процентов )...
п.с. более того, очень странно будет видеть, если в течение ближайших пару недель будет перехай курса
ефект чайника: розігрів швидко, охолодження повільно
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flyman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:42
a77 написав: somilitark написав: a77 написав:
шо там, укрепление - фсё ?
Живі, здорові, не в окопі, ще й курс валюти цікавить, ну що ще для щастя треба?
А гривню трохи відпускають\девальвують, і так з літа 22-го фактично на місці стояли, а зараз трохи відповзли від 37.
Ми отримаємо зброю, мобілізуємо більше чоловіків з економіки, будемо 5000 доларів на нулю платити, де на це все брати гроші?
Тому цілком логічно знизитись на 45 чи 50, сьогоднішні ваші хвилювання виглядають як відверті дрібниці.Що вас обурило я так і не поняв)))
п.с. Київ дуже стримано реагує на невеличкі гойдалки міжбанку, оператори готівкового ринку працюють 39.75 на 39.85.
підорашка обурює
а якщо конкретно щодо курсу, то маємо що
1. резерви рекордні ,
2. гроші і допомога країні наявна,
3.доречі підвищені виплати військовим скоріш за все будуть нараховуватись аж з червня десь, мабуть, так як закон ще не вступив в силу - тобто це навантаження на гривню не моментальне.
а ось , що робити на найближчий горизонт часу (пару місяців): купувати доляр, чи продавати, так і незрозуміло ..
а так, то так: курс - це дрібниці відносно інших більших проблем в Україні...
Держава планує трохи наперед ситуацію, це чивокуня жив одним днем.
Для вас же не секрет, що допомога суттєво скоротиться в 25-му, тому треба ЗАРАЗ економити КРЕДИТНУ валюту. Ми і так в "посівному" квітні зільємо приблизно 2.5 ярди, це мало??? Це овербагато, явно ми не можемо собі дозволити такий курс, треба трохи відпустити кришку, щоб її не зірвало...
Бюджет буде капітально переглядатись, бо туди не закладали 200 000 на нулю, а також більш жорстку мобілізацію.
Просто скажіть, що трохи не вгадали і крапка, не треба натягувати сову на глобус)))
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somilitark
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:45
a77 написав:
а ось , що робити на найближчий горизонт часу (пару місяців): купувати доляр, чи продавати, так і незрозуміло ..
в любій непонятній ситуації купуй долар, на довгий горизонт стратегія працює на 146%
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flyman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 17:47
flyman написав:
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станок працює наповну
Саме час купувати гривневі ОВДП?
Л-логіка!!!!
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:06
somilitark написав: flyman написав:
]
станок працює наповну
Саме час купувати гривневі ОВДП?
Л-логіка!!!!
somilitark має щось проти підтримати фінансами державу?
в ура патріотів з логіка інша?
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flyman
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:11
Знайшлось і сьогодні чимало гальмівних продавців, які зранку спустили їхнью валюту, та МБ постриг і їх, пішовши вгору з 2-ї пол. дня. "Не так швидко!" - читався німий заклик НБУ при його задоволенні заявок покупців при кожній спробі швидкого зростання.
Готівковий курс явно прагне вгору, але тримається на повідку МБ довжиною в 25 коп, що ще раз підтверджує наше припущення про відкриту поточну емісію.
Припускаю завтра помірне, невелике зростання курсу з гальмуванням його НБУ, готівка ж + 25 коп.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:11
a77 написав:
що робити на найближчий горизонт часу (пару місяців): купувати доляр, чи продавати, так і незрозуміло
Это ж хорошо, что не понятно. Значит, говоря терминами теории игр, ожидаемый выигрыш в обоих вариантах одинаков и можно с таким же эффектом просто ничего не делать.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:15
Visky написав:
Знайшлось і сьогодні чимало гальмівних продавців, які зранку спустили їхнью валюту, та МБ постриг і їх, пішовши вгору з 2-ї пол. дня. "Не так швидко!" - читався німий заклик НБУ при його задоволенні заявок покупців при кожній спробі швидкого зростання.
Готівковий курс явно прагне вгору, але тримається на повідку МБ довжиною в 25 коп, що ще раз підтверджує наше припущення про відкриту поточну емісію.
Припускаю завтра помірне, невелике зростання курсу з гальмуванням його НБУ, готівка ж + 25 коп.
а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія?
дякую
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 24 кві, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:15
Visky написав:
Знайшлось і сьогодні чимало гальмівних продавців, які зранку спустили їхнью валюту, та МБ постриг і їх, пішовши вгору з 2-ї пол. дня. "Не так швидко!" - читався німий заклик НБУ при його задоволенні заявок покупців при кожній спробі швидкого зростання.
Готівковий курс явно прагне вгору, але тримається на повідку МБ довжиною в 25 коп, що ще раз підтверджує наше припущення про відкриту поточну емісію.
Припускаю завтра помірне, невелике зростання курсу з гальмуванням його НБУ, готівка ж + 25 коп.
Діду Панасе, то вже так і кажіть, що треба брати по сорок)
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