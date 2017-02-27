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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:31
Shaman написав: Visky написав:
Знайшлось і сьогодні чимало гальмівних продавців, які зранку спустили їхнью валюту, та МБ постриг і їх, пішовши вгору з 2-ї пол. дня. "Не так швидко!" - читався німий заклик НБУ при його задоволенні заявок покупців при кожній спробі швидкого зростання.
Готівковий курс явно прагне вгору, але тримається на повідку МБ довжиною в 25 коп, що ще раз підтверджує наше припущення про відкриту поточну емісію.
Припускаю завтра помірне, невелике зростання курсу з гальмуванням його НБУ, готівка ж + 25 коп.
а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія?
дякую
1. Це лише додаткове підтвердження.
2. Головне, що видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:46
flyman написав: somilitark написав: flyman написав:
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станок працює наповну
Саме час купувати гривневі ОВДП?
Л-логіка!!!!
somilitark має щось проти підтримати фінансами державу?
в патріотів з логіка інша?
Верх цинізму розповідати "патріотичні" казки тому, хто не копійки не задонатив на ЗСУ, хто не цурається просрочки і канап з помийки, просто співпала жадібність у персонажа і стабільність курса в минулі 2 роки, ось так треба говорити, що я розумний заднім числом, хочу щоб курс не зростав і були відсотки кошерні, а зараз я кожну хвилину з свого підвального нахалбуду дивлюсь на валютні табло, попав я чи ще ні, коли мокнуть носом в обмоченіі штанці, то заспіваю про патріотизм відклєєної сітківкі по 40 повідомлень на день
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