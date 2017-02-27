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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11399114001140111402

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
42
40,00-40,50
7%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:31

  Shaman написав:
  Visky написав:Знайшлось і сьогодні чимало гальмівних продавців, які зранку спустили їхнью валюту, та МБ постриг і їх, пішовши вгору з 2-ї пол. дня. "Не так швидко!" - читався німий заклик НБУ при його задоволенні заявок покупців при кожній спробі швидкого зростання.
Готівковий курс явно прагне вгору, але тримається на повідку МБ довжиною в 25 коп, що ще раз підтверджує наше припущення про відкриту поточну емісію.
Припускаю завтра помірне, невелике зростання курсу з гальмуванням його НБУ, готівка ж + 25 коп.

а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія?
дякую

1. Це лише додаткове підтвердження.
2. Головне, що видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 18:46

  flyman написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:]
станок працює наповну

Саме час купувати гривневі ОВДП?
Л-логіка!!!! :lol:

somilitark має щось проти підтримати фінансами державу?
в патріотів з логіка інша?

Верх цинізму розповідати "патріотичні" казки тому, хто не копійки не задонатив на ЗСУ, хто не цурається просрочки і канап з помийки, просто співпала жадібність у персонажа і стабільність курса в минулі 2 роки, ось так треба говорити, що я розумний заднім числом, хочу щоб курс не зростав і були відсотки кошерні, а зараз я кожну хвилину з свого підвального нахалбуду дивлюсь на валютні табло, попав я чи ще ні, коли мокнуть носом в обмоченіі штанці, то заспіваю про патріотизм відклєєної сітківкі по 40 повідомлень на день :lol:
somilitark
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