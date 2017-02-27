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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:31
Shaman написав: Visky написав:
Знайшлось і сьогодні чимало гальмівних продавців, які зранку спустили їхнью валюту, та МБ постриг і їх, пішовши вгору з 2-ї пол. дня. "Не так швидко!" - читався німий заклик НБУ при його задоволенні заявок покупців при кожній спробі швидкого зростання.
Готівковий курс явно прагне вгору, але тримається на повідку МБ довжиною в 25 коп, що ще раз підтверджує наше припущення про відкриту поточну емісію.
Припускаю завтра помірне, невелике зростання курсу з гальмуванням його НБУ, готівка ж + 25 коп.
а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія?
дякую
1. Це лише додаткове підтвердження.
2. Головне, що видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 18:46
flyman написав: somilitark написав: flyman написав:
]
станок працює наповну
Саме час купувати гривневі ОВДП?
Л-логіка!!!!
somilitark має щось проти підтримати фінансами державу?
в патріотів з логіка інша?
Верх цинізму розповідати "патріотичні" казки тому, хто не копійки не задонатив на ЗСУ, хто не цурається просрочки і канап з помийки, просто співпала жадібність у персонажа і стабільність курса в минулі 2 роки, ось так треба говорити, що я розумний заднім числом, хочу щоб курс не зростав і були відсотки кошерні, а зараз я кожну хвилину з свого підвального нахалбуду дивлюсь на валютні табло, попав я чи ще ні, коли мокнуть носом в обмоченіі штанці, то заспіваю про патріотизм відклєєної сітківкі по 40 повідомлень на день
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Додано: Сер 24 кві, 2024 19:57
somilitark написав:
Сибарит як справи?
Дуже не вистачає Ваших коментарів!
Може дайте знак якщо є можливість?
Можна в приватні повідомлення...
Під вечір обвал продовжився, вже столиця світить 39.60 на 39.70.
У меня все в порядке, кроме того, что совершенно перестал следить за валютным рынком.
Иногда прочитываю, но нести информацию не представляется возможным.
С интересом почитал о методе оценки эмиссии по номиналу купюр в банкомате.
О том, что эмиссия давно проводится в безналичной форме, а наличка всего лишь вспомогательное средство расчетов, напоминать не буду. Отмечу только, что когда перепуганные граждане начинают скирдовать наличку сверх необходимого, это равносильно выводу части гривны из оборота.
Валюту с начала войны, как и обещал, не покупаю из патриотических соображений.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 20:05
Сибарит написав:
Валюту с начала войны, как и обещал, не покупаю из патриотических соображений.
США наш 1й союзник. из патриотических соображений надо доллары покупать.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 20:37
vitaliiangel написав: Сибарит написав:
Валюту с начала войны, как и обещал, не покупаю из патриотических соображений.
США наш 1й союзник. из патриотических соображений надо доллары покупать.
в 2011му я казав родичам, що буде велика війна (очікував на рік 2017-18, а вийшло на 2014, а велика 2022) і що на старості може статися, що мої накопичення втратять ліквідність(34.6трл борг , ну може дотягнуть до 100?)
The U.S. national debt is rising by $1 trillion about every 100 days
,
тобто за 200 днів (коли почалась тяганина з допомогою) наші партнери збільшили борги на 2 трл.долл
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Додано: Сер 24 кві, 2024 20:47
Ну шо там завтра, домкратом вверх, или ракетой ?))
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Додано: Сер 24 кві, 2024 21:43
sergikkc007 написав:
Ну, що добродії?! Сьогодні продовжимо рух
до літніх 38,ХХ?
до літніх ХХ,38 ?
продовжимо...
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Додано: Сер 24 кві, 2024 21:58
dimo_0n написав:
в свои года я в курсе, что летом курс всегда вниз...
или вверх...
или не всегда...
в этом году нацбанк сделает как-то иначе
надежда только на евро хотя бы ПА40
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Додано: Сер 24 кві, 2024 22:01
flysoulfly
надежда только на евро хотя бы ПА40
Ви думаєте, що якщо ІА повністю не вгадав рух пари грн/дол, то і його прогноз по евро/дол теж лажа?))
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