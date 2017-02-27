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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11400114011140211403

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
42
40,00-40,50
7%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:13

  Denik написав:Купувати долари і скирдувати в матраці - це занадто альтруістичне спонсорування дифіциту бюджету США.
Адекватна поведінка до союзника - купляти долари, а на них казначейські облігації мінфіна США. Доді б доларова інфляція була б не за Ваш рахунок, а за гроші американських платників податків.

Вообще-то скорее наоборот, но тут сильно намешано. Покупка доллара за гривну - уменьшение инфляции доллара относительно гривны. Именно покупка облигаций казначейства США - это спонсирование дефицита госбюджета США. Но с 4% годовых выгодой для покупателя за счёт американских налогоплательщиков. Из которых 19.5% помноженных на девальвацию гривны относительно доллара получит бюджет уже украинский.

Точно так же, как обратная операция, покупка гривны за доллары - это не спонсирование украинского госбюджета. Нужно купить на эту гривну ОВДП (а если ОЗДП, то можно и без гривневого звена обойтись) и только тогда это будет спонсирование. С доходностью за счёт уже украинских налогоплательщиков.
moveton
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  #<1 ... 11400114011140211403
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