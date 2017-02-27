Denik написав:Купувати долари і скирдувати в матраці - це занадто альтруістичне спонсорування дифіциту бюджету США.
Адекватна поведінка до союзника - купляти долари, а на них казначейські облігації мінфіна США. Доді б доларова інфляція була б не за Ваш рахунок, а за гроші американських платників податків.
Вообще-то скорее наоборот, но тут сильно намешано. Покупка доллара за гривну - уменьшение инфляции доллара относительно гривны. Именно покупка облигаций казначейства США - это спонсирование дефицита госбюджета США. Но с 4% годовых выгодой для покупателя за счёт американских налогоплательщиков. Из которых 19.5% помноженных на девальвацию гривны относительно доллара получит бюджет уже украинский.
Точно так же, как обратная операция, покупка гривны за доллары - это не спонсирование украинского госбюджета. Нужно купить на эту гривну ОВДП (а если ОЗДП, то можно и без гривневого звена обойтись) и только тогда это будет спонсирование. С доходностью за счёт уже украинских налогоплательщиков.