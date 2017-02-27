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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11401114021140311404>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
42
40,00-40,50
7%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:13

  Denik написав:Купувати долари і скирдувати в матраці - це занадто альтруістичне спонсорування дифіциту бюджету США.
Адекватна поведінка до союзника - купляти долари, а на них казначейські облігації мінфіна США. Доді б доларова інфляція була б не за Ваш рахунок, а за гроші американських платників податків.

Вообще-то скорее наоборот, но тут сильно намешано. Покупка доллара за гривну - уменьшение инфляции доллара относительно гривны. Именно покупка облигаций казначейства США - это спонсирование дефицита госбюджета США. Но с 4% годовых выгодой для покупателя за счёт американских налогоплательщиков. Из которых 19.5% помноженных на девальвацию гривны относительно доллара получит бюджет уже украинский.

Точно так же обратная операция, покупка гривны за доллары - это не спонсирование украинского госбюджета. Нужно купить на эту гривну ОВДП (а если ОЗДП или валютные ОВДП, то можно и без гривневого звена обойтись) и только тогда это будет спонсирование. С доходностью за счёт уже украинских налогоплательщиков и нулевым пополнением украинского бюджета в виде налогов.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 07:46

  moveton написав:
  Denik написав:Купувати долари і скирдувати в матраці - це занадто альтруістичне спонсорування дифіциту бюджету США.
Адекватна поведінка до союзника - купляти долари, а на них казначейські облігації мінфіна США. Доді б доларова інфляція була б не за Ваш рахунок, а за гроші американських платників податків.

Вообще-то скорее наоборот, но тут сильно намешано. Покупка доллара за гривну - уменьшение инфляции доллара относительно гривны. Именно покупка облигаций казначейства США - это спонсирование дефицита госбюджета США. Но с 4% годовых выгодой для покупателя за счёт американских налогоплательщиков. Из которых 19.5% помноженных на девальвацию гривны относительно доллара получит бюджет уже украинский.

Точно так же обратная операция, покупка гривны за доллары - это не спонсирование украинского госбюджета. Нужно купить на эту гривну ОВДП (а если ОЗДП или валютные ОВДП, то можно и без гривневого звена обойтись) и только тогда это будет спонсирование. С доходностью за счёт уже украинских налогоплательщиков и нулевым пополнением украинского бюджета в виде налогов.

так куди гроші вкладати? в ОВДП, трежерис? може краще в fpv дрони?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 08:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В золото, нефть и оборонку.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:може краще в fpv дрони?
у виробників дронів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Вообще-то скорее наоборот, но тут сильно намешано. Покупка доллара за гривну - уменьшение инфляции доллара относительно гривны. Именно покупка облигаций казначейства США - это спонсирование дефицита госбюджета США. Но с 4% годовых выгодой для покупателя за счёт американских налогоплательщиков. Из которых 19.5% помноженных на девальвацию гривны относительно доллара получит бюджет уже украинский.

Точно так же обратная операция, покупка гривны за доллары - это не спонсирование украинского госбюджета. Нужно купить на эту гривну ОВДП (а если ОЗДП или валютные ОВДП, то можно и без гривневого звена обойтись) и только тогда это будет спонсирование. С доходностью за счёт уже украинских налогоплательщиков и нулевым пополнением украинского бюджета в виде налогов.

Ви не зовсім зрозуміли думку. Якщо Ви купили котлету доларів та поклали їх в матрас (не купили на них американський біток, туристичну поїздку або Айфон на світовому ринку) то ті долари як зниклі з обороти. Через це впаде інфляція, ФРС знизить ставку і дасть в борг комусь (мінфіну США чи американському банку) ще котлету доларів під 0.25% річних.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 10:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:15

  somilitark написав:Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?

навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23

  flyman написав:
  somilitark написав:Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?

навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує

Главное потом из жирных ОВДП с плюсом выйти, а не с "опытом" :D
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:31

  Danik написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?

навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує

Главное потом из жирных ОВДП с плюсом выйти, а не с "опытом" :D

Це Ви кому пояснюєте?
Людині яка зібрала в колекцію усі можливі банки банкроти? :lol:
Деякі кажуть так, якщо цей "везунчик" поліз в цю справу, то це гаплик, хоч би ноги унести)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 11:35

  flyman написав:
  somilitark написав:Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?

навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує

В цікавій грі гривневі депозити і ОВДП головне вдало вибрати точки входу і виходу, коли немає девалу і високі ставки доходності.
Але я так поняв ви дуже потужно залізли в ОВДП саме цього року, мені здається це фіаско, а якщо ТЦК знайде одну справу яка не загубилась, то буде подвійний "виграш")))
somilitark
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