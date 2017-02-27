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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 00:13
Denik написав:
Купувати долари і скирдувати в матраці - це занадто альтруістичне спонсорування дифіциту бюджету США.
Адекватна поведінка до союзника - купляти долари, а на них казначейські облігації мінфіна США. Доді б доларова інфляція була б не за Ваш рахунок, а за гроші американських платників податків.
Вообще-то скорее наоборот, но тут сильно намешано. Покупка доллара за гривну - уменьшение инфляции доллара относительно гривны. Именно покупка облигаций казначейства США - это спонсирование дефицита госбюджета США. Но с 4% годовых выгодой для покупателя за счёт американских налогоплательщиков. Из которых 19.5% помноженных на девальвацию гривны относительно доллара получит бюджет уже украинский.
Точно так же обратная операция, покупка гривны за доллары - это не спонсирование украинского госбюджета. Нужно купить на эту гривну ОВДП (а если ОЗДП или валютные ОВДП, то можно и без гривневого звена обойтись) и только тогда это будет спонсирование. С доходностью за счёт уже украинских налогоплательщиков и нулевым пополнением украинского бюджета в виде налогов.
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moveton
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Додано: Чет 25 кві, 2024 07:46
moveton написав: Denik написав:
Купувати долари і скирдувати в матраці - це занадто альтруістичне спонсорування дифіциту бюджету США.
Адекватна поведінка до союзника - купляти долари, а на них казначейські облігації мінфіна США. Доді б доларова інфляція була б не за Ваш рахунок, а за гроші американських платників податків.
Вообще-то скорее наоборот, но тут сильно намешано. Покупка доллара за гривну - уменьшение инфляции доллара относительно гривны. Именно покупка облигаций казначейства США - это спонсирование дефицита госбюджета США. Но с 4% годовых выгодой для покупателя за счёт американских налогоплательщиков. Из которых 19.5% помноженных на девальвацию гривны относительно доллара получит бюджет уже украинский.
Точно так же обратная операция, покупка гривны за доллары - это не спонсирование украинского госбюджета. Нужно купить на эту гривну ОВДП (а если ОЗДП или валютные ОВДП, то можно и без гривневого звена обойтись) и только тогда это будет спонсирование. С доходностью за счёт уже украинских налогоплательщиков и нулевым пополнением украинского бюджета в виде налогов.
так куди гроші вкладати? в ОВДП, трежерис? може краще в fpv дрони?
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prodigy
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Додано: Чет 25 кві, 2024 08:17
В золото, нефть и оборонку.
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dimo_0n
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Додано: Чет 25 кві, 2024 09:35
prodigy написав:
може краще в fpv дрони?
у виробників дронів
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Додано: Чет 25 кві, 2024 10:46
moveton написав:
Вообще-то скорее наоборот, но тут сильно намешано. Покупка доллара за гривну - уменьшение инфляции доллара относительно гривны. Именно покупка облигаций казначейства США - это спонсирование дефицита госбюджета США. Но с 4% годовых выгодой для покупателя за счёт американских налогоплательщиков. Из которых 19.5% помноженных на девальвацию гривны относительно доллара получит бюджет уже украинский.
Точно так же обратная операция, покупка гривны за доллары - это не спонсирование украинского госбюджета. Нужно купить на эту гривну ОВДП (а если ОЗДП или валютные ОВДП, то можно и без гривневого звена обойтись) и только тогда это будет спонсирование. С доходностью за счёт уже украинских налогоплательщиков и нулевым пополнением украинского бюджета в виде налогов.
Ви не зовсім зрозуміли думку. Якщо Ви купили котлету доларів та поклали їх в матрас (не купили на них американський біток, туристичну поїздку або Айфон на світовому ринку) то ті долари як зниклі з обороти. Через це впаде інфляція, ФРС знизить ставку і дасть в борг комусь (мінфіну США чи американському банку) ще котлету доларів під 0.25% річних.
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Denik
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Додано: Чет 25 кві, 2024 10:49
Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?
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somilitark
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:15
somilitark написав:
Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?
навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує
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flyman
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:23
flyman написав: somilitark написав:
Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?
навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує
Главное потом из жирных ОВДП с плюсом выйти, а не с "опытом"
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Danik
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:31
Danik написав: flyman написав: somilitark написав:
Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?
навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує
Главное потом из жирных ОВДП с плюсом выйти, а не с "опытом"
Це Ви кому пояснюєте?
Людині яка зібрала в колекцію усі можливі банки банкроти?
Деякі кажуть так, якщо цей "везунчик" поліз в цю справу, то це гаплик, хоч би ноги унести)))
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Додано: Чет 25 кві, 2024 11:35
flyman написав: somilitark написав:
Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?
навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує
В цікавій грі гривневі депозити і ОВДП головне вдало вибрати точки входу і виходу, коли немає девалу і високі ставки доходності.
Але я так поняв ви дуже потужно залізли в ОВДП саме цього року, мені здається це фіаско, а якщо ТЦК знайде одну справу яка не загубилась, то буде подвійний "виграш")))
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somilitark
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