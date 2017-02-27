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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 кві, 2024 11:50
Danik написав: flyman написав: somilitark написав:
Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз, причому є думки, що навіть на 1.5 чи 2 %!!!!!
Тоді це буде потужним поштовхом до девалу, тримав тримав Нацбанк стабільність і чомусь в 2024-му році поплив, чого це він?
навіть якщо так, то це вже в існуючому курсі, та пояснює його "потужний ріст" в квітні. хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує
Главное потом из жирных ОВДП с плюсом выйти, а не с "опытом"
опыт стоит денег
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Додано: Чет 25 кві, 2024 12:53
Олежан написав: Danik написав: flyman написав:
quote="5718172:somilitark"
Сьогодні НБУ може рубанути облікову ставку вниз
хто не закупився жирними ОВДП, той пожалкує
Главное потом из жирных ОВДП с плюсом выйти, а не с "опытом"
опыт стоит денег
мир кишит продавцами опыта потери денег,
хотя чаще они этот опыт пытаются втюхать как очередной "грааль"профита
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