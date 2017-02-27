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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11401114021140311404

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
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9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ знизив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 13,5% річних з 26 квітня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щодо курса НБУ нічого конкретного не сказав, казали, що все згідно прогнозів МВФ.
Казали, що зараз НБУ заливає менше 50% від загального об'єму торгів, це добре, зимою було більше 60%, я так поняв, що вони будуть рухати курс далі вверх, бо в нас керована гнучкість, дохідність і привабливість ОВДП і депо буде зберігатись далі, тобто збитків за гривневими інструментами не буде.
Також сказали не хвилюватися, все під контролем, ринок має сам намацати баланс, але як це можливо, коли 50% він заливає трохи не зрозуміло, також нагадали, що можуть і закрутити гайки, якщо буде потреба, можливе ще зниження ставки в 24-му році до 13%.
Так що девальвація буде, причому сказали, що не треба прив'язуватись до сезонних факторів, я зламаю вам картину світу, тобто мінімум по курсу можемо зробити коли ми захочемо, а не коли ви собі самі придумали.
Ось така ситуація, хто що захоче, то собі і побачить)))

Київ трохи підріс, 39.85 на 39.93.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:45

нбу рішення по обліковці

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 14:54

somilitark

Київ трохи підріс, 39.85 на 39.93.


Коли ІА банять, він не може контролювати курс і той зростає.
Hotab
 
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