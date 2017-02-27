НБУ знизив облікову ставку до 13,5%
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 13,5% річних з 26 квітня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ знизив облікову ставку до 13,5%
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 13,5% річних з 26 квітня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Щодо курса НБУ нічого конкретного не сказав, казали, що все згідно прогнозів МВФ.
Казали, що зараз НБУ заливає менше 50% від загального об'єму торгів, це добре, зимою було більше 60%, я так поняв, що вони будуть рухати курс далі вверх, бо в нас керована гнучкість, дохідність і привабливість ОВДП і депо буде зберігатись далі, тобто збитків за гривневими інструментами не буде.
Також сказали не хвилюватися, все під контролем, ринок має сам намацати баланс, але як це можливо, коли 50% він заливає трохи не зрозуміло, також нагадали, що можуть і закрутити гайки, якщо буде потреба, можливе ще зниження ставки в 24-му році до 13%.
Так що девальвація буде, причому сказали, що не треба прив'язуватись до сезонних факторів, я зламаю вам картину світу, тобто мінімум по курсу можемо зробити коли ми захочемо, а не коли ви собі самі придумали.
Ось така ситуація, хто що захоче, то собі і побачить)))
Київ трохи підріс, 39.85 на 39.93.
Додано: Чет 25 кві, 2024 14:54
somilitark
Коли ІА банять, він не може контролювати курс і той зростає.
Додано: Чет 25 кві, 2024 15:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ставка вниз, а по банках купа акційних пропозицій з підвищеними % по депозитах
Додано: Чет 25 кві, 2024 16:08
Додано: Чет 25 кві, 2024 16:57
Странно. США проголосували, Британія, інші країни, а на налічці курс знову вгору!?
Додано: Чет 25 кві, 2024 17:24
Міжбанк впав, а за ним підтягнеться і готівка, зараз столиця 39.75 на 39.85.
Допомога для магічної стабільності, яка вже більше 2-х років на табло, а що ви зробили за висновки?
Вони не правильні і не адекватні ситуації))
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