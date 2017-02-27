Додано: Чет 25 кві, 2024 14:39

Щодо курса НБУ нічого конкретного не сказав, казали, що все згідно прогнозів МВФ.

Казали, що зараз НБУ заливає менше 50% від загального об'єму торгів, це добре, зимою було більше 60%, я так поняв, що вони будуть рухати курс далі вверх, бо в нас керована гнучкість, дохідність і привабливість ОВДП і депо буде зберігатись далі, тобто збитків за гривневими інструментами не буде.

Також сказали не хвилюватися, все під контролем, ринок має сам намацати баланс, але як це можливо, коли 50% він заливає трохи не зрозуміло, також нагадали, що можуть і закрутити гайки, якщо буде потреба, можливе ще зниження ставки в 24-му році до 13%.

Так що девальвація буде, причому сказали, що не треба прив'язуватись до сезонних факторів, я зламаю вам картину світу, тобто мінімум по курсу можемо зробити коли ми захочемо, а не коли ви собі самі придумали.

Ось така ситуація, хто що захоче, то собі і побачить)))



Київ трохи підріс, 39.85 на 39.93.