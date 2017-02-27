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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:34
sergikkc007 написав:ihorsic
тут до 40 ніяк не доженуть
думаю, НБУ перерегулював з запасом, знаючи про зниження ставки, щоб мати місце для маневру
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flyman
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:31
flyman написав:
думаю, НБУ перерегулював з запасом, знаючи про зниження ставки, щоб мати місце для маневру
Дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:39
Investor_K написав: flyman написав:
думаю, НБУ перерегулював з запасом, знаючи про зниження ставки, щоб мати місце для маневру
Дешевше буде?
Не знаю. Але інсайдерів щодо зниження ставки НБУ точно забагато.
Болівар стількох не винес би))
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:16
НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.
Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42.
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somilitark
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:20
somilitark написав:
НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.
Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42.
що не день то новий прогноз, але решта лохи
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flyman
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:40
flyman написав: somilitark написав:
НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.
Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42.
що не день то новий прогноз, але решта лоли
Можна конкретизувати?
Мій прогноз порада треба по курсу відступати на 45 або 50.
НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще.
Я просто переказав, що я почув від НБУ, я з ним не згодний, я жити одним днем не можу, у них зовсім інші погляди на життя, якщо щось піде не так, вони сядуть в свої літаки і вьйо на ландони(((
Сподіваюсь все зрозуміло тому у кого справа загубилась, но органи обіцяють знайти і прийти в гості?)))
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somilitark
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