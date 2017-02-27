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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11402114031140411405

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 121
36,00-36,50
2%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
3%
4
38,00-38,50
9%
11
38,50-39,00
12%
14
39,00-39,50
17%
21
39,50-40,00
35%
42
40,00-40,50
7%
9
40,50-41,00
4%
5
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 06:38

ihorsic тут до 40 ніяк не доженуть :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 08:34

  sergikkc007 написав:ihorsic тут до 40 ніяк не доженуть :)


думаю, НБУ перерегулював з запасом, знаючи про зниження ставки, щоб мати місце для маневру
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:думаю, НБУ перерегулював з запасом, знаючи про зниження ставки, щоб мати місце для маневру
Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 09:39

  Investor_K написав:
  flyman написав:думаю, НБУ перерегулював з запасом, знаючи про зниження ставки, щоб мати місце для маневру
Дешевше буде?

Не знаю. Але інсайдерів щодо зниження ставки НБУ точно забагато.
Болівар стількох не винес би))
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.
Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:20

  somilitark написав:НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.
Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42.

що не день то новий прогноз, але решта лохи
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:40

  flyman написав:
  somilitark написав:НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.
Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42.

що не день то новий прогноз, але решта лоли

Можна конкретизувати?
Мій прогноз порада треба по курсу відступати на 45 або 50.
НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще.
Я просто переказав, що я почув від НБУ, я з ним не згодний, я жити одним днем не можу, у них зовсім інші погляди на життя, якщо щось піде не так, вони сядуть в свої літаки і вьйо на ландони(((
Сподіваюсь все зрозуміло тому у кого справа загубилась, но органи обіцяють знайти і прийти в гості?)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:30

  somilitark написав:НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще.

Кредитную - это которую разрешено не отдавать, если будешь себя хорошо вести?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:43

  somilitark написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.
Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42.

що не день то новий прогноз, але решта лоли

Можна конкретизувати?
Мій прогноз порада треба по курсу відступати на 45 або 50.

Ваш прогноз базується виключно на вашому внутрішньому світосприйнятті. Але ви не знаєте і не маєте змоги бачити всю множину факторів які будуть діяти при такому курсі. А там є і позитивні так і негативні. І котрі переважають - нам (пересічним) невідомо.
НБУ не встановлює курс. Навіть зараз, коли він "монополіст" на МБ.
НБУ має значення ЯКА інфляція. Курс та коливання курсу - це похідні для досягнення цілей по інфляції. А цей процес дуже інерційний. Можна "розслабитись" на тиждень, а потім місяцями вправляти помилку.
  somilitark написав:НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще.

Так резерви у НБУ не безмежні, але для того ж вони існують, щоб при потребі їх витрачати. Тай вже колись говорили про це.
Не забувайте золоте правило: - Пожежу треба гасити на початку горіння. Тоді води треба в рази менше, ніж коли полум'я набере сили і його вже не можливо буде зупинити (екстраполюємо даний приклад на наш курс та МБ)
Realist
 
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