Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:43

somilitark написав: flyman написав: somilitark написав: НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.

Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42. НБУ цього разу на брифінгу досить часто згадував МВФ, так що гадаю прогнози щодо курсу МВФ не пустий звук, будуть потрохи девальвувати, як лікар із-за океана прописав, тому гадаю треба уважно придивитися до календаря девала від МВФ, думаю будуть його притримуватися.Тобто на кінець року курс буде приблизно 41.5, максимум 42.

що не день то новий прогноз, але решта лоли що не день то новий прогноз, але решта лоли

Можна конкретизувати?

Мій прогноз порада треба по курсу відступати на 45 або 50. Можна конкретизувати?Мій прогноз порада треба по курсу відступати на 45 або 50.

somilitark написав: НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще. НБУ вчора сказав будемо виливати на міжбанк КРЕДИТНУ валюту як в 23-му, бо нам насипали і обіцяють наливати ще.

Ваш прогноз базується виключно на вашому внутрішньому світосприйнятті. Але ви не знаєте і не маєте змоги бачити всю множину факторів які будуть діяти при такому курсі. А там є і позитивні так і негативні. І котрі переважають - нам (пересічним) невідомо.НБУ не встановлює курс. Навіть зараз, коли він "монополіст" на МБ.НБУ має значення ЯКА інфляція. Курс та коливання курсу - це похідні для досягнення цілей по інфляції. А цей процес дуже інерційний. Можна "розслабитись" на тиждень, а потім місяцями вправляти помилку.Так резерви у НБУ не безмежні, але для того ж вони існують, щоб при потребі їх витрачати. Тай вже колись говорили про це.Не забувайте золоте правило: - Пожежу треба гасити на початку горіння. Тоді води треба в рази менше, ніж коли полум'я набере сили і його вже не можливо буде зупинити (екстраполюємо даний приклад на наш курс та МБ)